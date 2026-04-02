به گزارش خبرنگار میراث آریا, مجتبی اکبرپور با حضور در مجموعه چشمه علی در روز طبیعت، ضمن بررسی روند خدمت رسانی، وضعیت تاسیسات رفاهی و اقدامات امنیتی و حفاظتی مجموعه، گفت: خانواده‌های بسیاری با وجود شرایط خاص ناشی از وضعیت آمادگی دفاعی کشور، با شور و علاقه به این مکان آمدند تا در کنار طبیعت و میراث تاریخی، روزی آرام و خاطره‌انگیز را رقم بزنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه محوطه سرسبز و زیبای چشمه‌علی دامغان از نخستین ساعات صبح میزبان گروه‌های متعدد گردشگری و خانواده‌ها بود، افزود: حضور پررنگ مردم در چنین شرایطی، نشانه ای از از مقاومت فرهنگی، استمرار زندگی و زنده بودن فرهنگ و آرامش در جامعه و جلوه‌ای از روحیه همدلی، امید و پایداری جامعه ایرانی در برابر دشواری‌های زمانه به شمار می‌رود.

او ضمن تشکر از تلاش اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان دامغان و خدمات نیروهای اجرایی، امدادی و انتظامی در مجموعه و همکاری نزدیک آنان برای حفظ نظم و امنیت گردشگران، بیان کرد: آرامش اجتماعی، بخش مهمی از پایداری ملی در این دوره به شمار می‌رود و یکی از اهداف مهم ما در این روزها در کنار حفاظت از آثار تاریخی، شرایطی فراهم کنیم تا مردم بتوانند ضمن رعایت نکات ایمنی، لحظات شادی و آرامش را تجربه کنند.

اکبرپور تاکید کرد: این استقبال کم‌نظیر، پاسخی روشن به تمامی بدخواهان بود، چرا که نشان داد ملت ایران با تکیه بر فرهنگ غنی و ریشه‌دار خود، در بحرانی‌ترین شرایط نیز میدان را خالی نکرده و با پیوندی عمیق میان میراث تاریخی و زندگی روزمره، به مسیر توسعه و سربلندی ادامه می‌دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان گفت: مجموعه چشمه‌ علی در روز طبیعت امسال، نه فقط یک جاذبه توریستی، بلکه پناهگاهی برای بازیابی انرژی و نمایش اقتدار ملی در بستری از آرامش و پایداری بود.

او اظهار کرد: چشمه‌ علی دامغان در طول سال‌های اخیر به یکی از مقاصد محبوب گردشگران داخلی تبدیل شده و امسال، در شرایطی متفاوت، بار دیگر نشان داد که طبیعت و فرهنگ می‌توانند در تحدیدها نیز مأمن آرامش و اتحاد ملی باقی بمانند.

اکبرپور در پایان گفت: روحیه امید و حضور گرم مردم در این مجموعه، تصویری روشن از پایداری فرهنگی ایرانیان در روزهای دشوار را رقم زد،روزی که چشمه‌علی، آرامش را در دل همدلی مردم ایران جاری کرد.

