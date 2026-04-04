به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد پودینه ۱۶ فروردین ماه اظهار کرد: چهار پایگاه اطلاعرسانی خدمات سفر شهرداری، در کنار توزیع بروشورهای معرفی اماکن دیدنی، تفریحی و اقامتی شهرستان، نسبت به راهنمایی مسافرین و میهمانان نوروزی اقدام میکنند.
شهردار زابل افزود: در کنار خدمات ستاد سفر شهرداری، تدابیر گستردهای از جمله افتتاح باغ خانواده، فاز دوم پارک بانوان با بهرهگیری از معماری سنتی، آمادهسازی بازارچه سنتی و ۶۹ غرفه صنایعدستی و آمادهسازی پارکها و بوستانها در راستای بهرهمندی گردشگران نوروزی و شهروندان انجام شده است.
او ادامه داد: نصب نمادهای حماسی و اسطورههای سیستان برگرفته از شاهنامه فردوسی و زیباسازی ورودیها و میادین و معابر شهر از دیگر اقدامات صورت گرفته میباشد که با هدف ایجاد فضایی مطلوب برای مسافران و شهروندان صورت پذیرفته است.
به گفته پودینه، امسال همزمان با آیین درختکاری تا ۱۳ فروردین ماه و روز طبیعت بالغ بر دههزار اصله نهال برای ایجاد شور و نشاط و سرسبزی در سطح شهر غرس شده است.
شهردار زابل از برپایی ۵ موکب پذیرایی بیاد رهبر شهید و دیگر هم میهنان جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی در نقاط مختلف شهر برای خدمترسانی به مسافران و گردشگران نوروزی و شهروندان خبر داد و تصریح کرد: این تلاشها نشاندهنده عزم و اراده شهرداری در راستای خدمت به همشهریان و مسافران نوروزی است و امید داریم با این اقدامات، شاهد رضایت بیش از پیش شهروندان و گردشگران نوروزی باشیم.
