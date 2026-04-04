۱۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰

فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های نوروزی خراسان رضوی

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از فروش ۱۷۰ میلیارد ریال صنایع‌دستی در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سمیه روانخواه امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: در نوروز امسال تعداد ۶۱۰ غرفه برای عرضه و فروش تولیدات صنایع‌دستی راه اندازی شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در این دوره زمانی ۲۲۹ غرفه‌ به صورت موقت راه‌اندازی شده و ۳۸۱ غرفه دائمی نیز در بازارچه‌های دائمی فعال بوده است‌.

روانخواه با اشاره به استقبال مردم از غرفه‌ها و نمایشگاه‌های نوروزی صنایع‌دستی اظهار کرد: تعداد ۲۵هزاز نفر از غرفه‌های صنایع‌دستی استان بازدیذ کرده‌اند.

او یاد آور شد: بازارچه‌های موقت در بیشتر شهرستان‌های استان از جمله مشهد، طرقبه‌شاندیز، بجستان، خواف، نیشابور، تربت‌جام، کاشمر، تربت‌حیدریه، سبزوار، بردسکن، فریمان، درگز، کلات و ... برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: در این نمایشگاه‌ها تولیدات صنایع‌دستی حداقل بیست رشته مزیت‌دار استان از جمله تراش سنگ، زیور آلات سنتی، چرم دست‌دوز، فرت‌بافی، سفال و سرامیک و انواع دست‌بافته‌ها به نمایش گذاشته و فروخته شد.

محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

