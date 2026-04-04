به گزارش خبرنگار میراثآریا، سمیه روانخواه امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: در نوروز امسال تعداد ۶۱۰ غرفه برای عرضه و فروش تولیدات صنایعدستی راه اندازی شده است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: در این دوره زمانی ۲۲۹ غرفه به صورت موقت راهاندازی شده و ۳۸۱ غرفه دائمی نیز در بازارچههای دائمی فعال بوده است.
روانخواه با اشاره به استقبال مردم از غرفهها و نمایشگاههای نوروزی صنایعدستی اظهار کرد: تعداد ۲۵هزاز نفر از غرفههای صنایعدستی استان بازدیذ کردهاند.
او یاد آور شد: بازارچههای موقت در بیشتر شهرستانهای استان از جمله مشهد، طرقبهشاندیز، بجستان، خواف، نیشابور، تربتجام، کاشمر، تربتحیدریه، سبزوار، بردسکن، فریمان، درگز، کلات و ... برگزار شد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی تصریح کرد: در این نمایشگاهها تولیدات صنایعدستی حداقل بیست رشته مزیتدار استان از جمله تراش سنگ، زیور آلات سنتی، چرم دستدوز، فرتبافی، سفال و سرامیک و انواع دستبافتهها به نمایش گذاشته و فروخته شد.
