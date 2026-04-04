به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدحسن حسین‌پور امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضریب اشغال اقامتگاه‌های بوم‌گردی در خراسان رضوی اظهار کرد: در هفته دوم تعطیلات نوروز، ضریب اشغال این اقامتگاه‌ها به‌طور میانگین به حدود ۶۰ درصد رسید؛ این در حالی است که پیش از آغاز تعطیلات عملاً با ضریب اشغال نزدیک به صفر مواجه بودیم.

رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی خراسان رضوی ادامه داد: در هفته نخست تعطیلات، میزان اشغال اقامتگاه‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود که در ادامه و تا پایان تعطیلات به حدود ۶۰ درصد افزایش یافت.

او با اشاره به استفاده گسترده از این اقامتگاه‌ها برای اسکان زائران بیان کرد: در مجموع حدود ۲۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی در استان برای اسکان زائران به‌کار گرفته شد.

حسین‌پور درباره خدمات ارائه‌ شده نیز گفت: در برخی اقامتگاه‌ها، خانواده‌هایی که بر اثر جنگ دچار خسارت یا بی‌خانمان شده بودند، به‌صورت رایگان یا با تخفیف‌های ویژه اسکان داده شدند.

او در ادامه با مقایسه وضعیت نوروز امسال با سال گذشته تصریح کرد: به‌طور طبیعی نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بودیم، به‌گونه‌ای که تنها در ایام نوروز حدود ۴۰ درصد افت ثبت شد، پیش از نوروز نیز شرایط بسیار ضعیف و ضریب اشغال نزدیک به صفر بود.

