بهگزارش خبرنگار میراثآریا، یاسر قندهاری امروز شنبه ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ با اشاره به شرایط خاص نوروز امسال بیان کرد: شرایط جنگ تحمیلی و ناامنی برخی استانهای کشور باعث شد بخش قابل توجهی از سفرهای امسال باهدف اسکان و تأمین آرامش هموطنان انجام شود و استان گلستان نیز با بسیج ظرفیتهای اقامتی خود تلاش کرد شرایط مناسبی برای میزبانی از مسافران فراهم کند.
معاون گردشگری استان گلستان افزود: بر اساس آمار ثبت شده در سامانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، از ۱۰ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز ۱۴ فروردینماه سال جاری در مجموع ۱۱۹ هزار و ۵۱۵ نفر- شب اقامت در مراکز اقامتی رسمی و مدارس استان ثبت شده است.
او با اشاره به آمار اقامت در مراکز رسمی استان گفت: در این مدت ۹۷ هزار و ۶۲۵ نفر- شب اقامت در تأسیسات گردشگری استان شامل هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای گردشگری و خانههای مسافر دارای مجوز ثبت شده است.
قندهاری خاطرنشان کرد: علاوه بر ظرفیتهای رسمی گردشگری، مدارس استان نیز برای اسکان بخشی از مسافران تجهیز شد و در همین راستا در این مدت ۲۱ هزار و ۸۹۰ نفر- شب اقامت در مدارس استان ثبت شده است.
او با اشاره به پراکندگی اقامت در سطح استان تصریح کرد: بررسی آمارهای ثبت شده نشان میدهد بیشترین میزان اقامت در این بازه زمانی مربوط به شهرستان گرگان بوده است.
تداوم فعالیت ستاد خدمات سفر تا پایان شرایط جنگ
جانشین دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در ادامه بیان کرد: بر اساس تأکید معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر، فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان تا پایان شرایط جنگ تحمیلی که با پیروزی قاطع رزمندگان اسلام همراه خواهد بود و تا زمانی که نیاز به اسکان هموطنان از استانهای درگیر جنگ وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
او افزود: در این چارچوب علاوه بر مدیریت و ساماندهی اسکان، رصد و پایش کالاها و خدمات مورد نیاز هموطنان و هماستانیها نیز توسط دستگاههای اجرایی مرتبط در دستور کار ستاد قرار دارد تا خدماترسانی در استان به شکل مطلوب و بدون وقفه دنبال شود.
قندهاری در پایان تأکید کرد: مجموعه دستگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان با استفاده از همه ظرفیتهای موجود تلاش میکنند شرایط مناسبی برای اسکان، آرامش و خدماترسانی به مسافران و شهروندان فراهم کنند.
