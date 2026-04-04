بیش از ۲۳ هزار نفر- شب اسکان موقت زائران در مشهد ثبت شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل بامشکی امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در مجموع ۴۷ مرکز اسکان موقت و اضطراری شامل؛ فرهنگسراها، سالنهای ورزشی، سولههای بحران و بوستان غدیر با ظرفیت ۴۳ هزار نفر برای نوروز امسال تجهیز شدهاند که در صورت تکمیل ظرفیت مراکز رسمی آماده پذیرش زائران خواهند بود.
معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ادامه داد: غرفههای ارزاق، نانوایی، حمام، سرویسهای بهداشتی، رستوران و نمازخانه برای رفاه زائران فراهم شده بود.
بامشکی تصریح کرد: در این دوره زمانی چهار ایستگاه استقبال از زائر نیز در ورودی های شهر فعال شده بود و به بیش از ۸۱ هزار نفر خدماتدهی شد.
او افزود: بیش از ۵۰ هزار نسخه محصولات فرهنگی و زیارتی نیز در این بازه زمانی تولید و در بین زائران توزیع شد.
معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ادامه داد: اجرای طرح قرار زیارت و بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت، اجرای ویژه برنامه رویداد بزرگ «ایران استوار، حماسه ماندگار» در جلوخان آرامگاه فردوسی به مناسبت تحویل سال نو و عید سعید فطر و تولید و ضبط نماهنگ «بچه های ایران» از دیگر اقدامات است.
