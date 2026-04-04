فرماندار: حضور حدود ۳ میلیون زائر در مشهد، تا ۱۴ فروردین

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید حسن حسینی امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این ایام همه امکانات شهر مشهد آماده بود و هیچ مشکلی در زمینه تامین اقلام اساسی، تامین سوخت، امنیت مردم و مسائل مرتبط با خدمات شهری نداشتیم.

فرماندار و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر مشهد با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر در هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های مستقر شدند، افزود: حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در اماکن موقت و ۳۵۰ هزار نفر در نیز اماکن اضطراری مستقر شدند. به طور میانگین ۳۰ درصد از ظرفیت اماکن رسمی تکمیل شدند.

او تصریح کرد: هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها همچنان تخفیف ۵۰ درصدی که در ایام نوروز داشتند را ادامه می‌دهند تا بتوانیم باز هم شاهد حضور زائران در مشهد باشیم.

معاون استاندار و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر مشهد با اشاره به اینکه در ایام تعطیلات نوروزی امسال، ۹۳ درصد زائران با ماشین شخصی خود به مشهد آمدند، اظهار کرد: بعد از این بیشترین تردد از طریق پایانه و راه آهن اتفاق افتاد. روزانه ۳۰ تا ۳۵ رام قطار ورودی به مشهد داشتیم. در پایانه مسافربری هم مشکلی وجود نداشت.

