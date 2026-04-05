بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی روز شنبه ۱۵ فروردبن، با اعلام این خبر گفت: از آغاز سفرهای نوروزی که از ۲۲ اسفندماه شروع شده بود تا پانزدهم فروردینماه ۱۴۰۵، بیش از ۸۳ هزار نفر از مسافران و گردشگران در مراکز اقامتی مختلف استان ایلام اقامت داشتهاند.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر ایلام افزود: این میزان اقامت در مجموعهای متنوع از مراکز شامل اقامتگاههای سنتی، مجتمعهای گردشگری، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی، خانهمسافرها، زائرسراها، مجتمعهای بینراهی، خانههای استیجاری، مدارس و مناطق نمونه گردشگری استان به ثبت رسیده است.
شریفی اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر استان با هماهنگی دستگاههای اجرایی، تمام ظرفیت خود را برای رفاه حال گردشگران و آسیبدیدگان جنگی و فراهمسازی اقامتی مطلوب بهکار گرفته است.
او ادامه داد: نظارت مستمر بر مراکز اقامتی و ارائه خدمات استاندارد از اولویتهای جدی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این ایام بوده و با همکاری بخش خصوصی، تلاش شده است تا گردشگران اقامتی ایمن، آرام و خاطرهانگیز در استان داشته باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام در پایان تصریح کرد: استقبال مسافران نوروزی از ایلام، نشانه ارتقای جایگاه گردشگری استان در میان مقاصد سفر داخلی است و امید میرود با تداوم برنامهریزیها و توسعه زیرساختهای اقامتی، روند رشد گردشگری در ایلام بیشازپیش تقویت شود.
