به گزارش خبرنگار میراثآریا، هاشم اسکندریان دوشنبه ۱۷ فروردین اظهار کرد: ۱۲ باب مجتمع خدماتی و رفاهی و چهار باب راهدارخانه به صورت مستمر آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.
رئیس اداره راهداری شهرستان ملایر ادامه داد: این مراکز نقش مؤثری در کاهش تصادفات جادهای ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان دارند.
او تصریح کرد: تعداد ۴۳۸ فقره معاینه فنی برای خودروهای سنگین صادر شده است و مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین با دو ساعت افزایش، از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال بوده تا به رانندگان خدماترسانی کند.
اسکندریان خاطرنشان کرد: در حوزه راهداری اقداماتی نظیر تعمیر و نگهداری دو کیلومتر حفاظ میانی و کناری، راهاندازی مجدد ۲۲۰ پایه روشنایی، اصلاح و ایمنسازی ۶ تقاطع روستایی، خطکشی راهها، نصب بیش از ۳۴۰۰ علائم اخطاری و راهنمای سفر، لکهگیری و شانهسازی راهها، و پاکسازی بیش از ۲۰ کیلومتر از حاشیه نیوجرسیها انجام شده است.
