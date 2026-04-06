۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳

اقامت بیش از یک میلیون گردشگر نوروزی در استان اصفهان

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از اقامت بیش از یک میلیون گردشگر در استان طی تعطیلات نوروزی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز دوشنبه 17 فروردین 1405 با اشاره به آمار تجمیعی اقامت مسافران از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ گفت: در این مدت ۱۴۴ هزار و ۵۵۵ نفر در اقامتگاه‌های رسمی شامل هتل‌ها و مهمانسراها در پهنه استان اصفهان اقامت داشته‌امد.

سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان ادامه داد: همچنین باتوجه به این آمار، ۷۵۳ هزار و ۵۹۶ نفر نیز در اقامتگاه‌های غیررسمی مانند بوم‌گردی‌ها و منازل استیجاری اقامت کرده‌اند.

آبیان افزود: باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط ستاد اجرایی خدمات سفر استان به‌منظور اسکان اضطراری گردشگران و مسافران نوروزی در سطح استان، تعداد ۱۸۹ هزار و ۳۹ نفر نیز در مراکز اسکان اضطراری استان اقامت داشته‌اند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011701197
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha