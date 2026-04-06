اقامت بیش از یک میلیون گردشگر نوروزی در استان اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز دوشنبه 17 فروردین 1405 با اشاره به آمار تجمیعی اقامت مسافران از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ گفت: در این مدت ۱۴۴ هزار و ۵۵۵ نفر در اقامتگاه‌های رسمی شامل هتل‌ها و مهمانسراها در پهنه استان اصفهان اقامت داشته‌امد.

سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان ادامه داد: همچنین باتوجه به این آمار، ۷۵۳ هزار و ۵۹۶ نفر نیز در اقامتگاه‌های غیررسمی مانند بوم‌گردی‌ها و منازل استیجاری اقامت کرده‌اند.

آبیان افزود: باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط ستاد اجرایی خدمات سفر استان به‌منظور اسکان اضطراری گردشگران و مسافران نوروزی در سطح استان، تعداد ۱۸۹ هزار و ۳۹ نفر نیز در مراکز اسکان اضطراری استان اقامت داشته‌اند.

