به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در سفر به شهر راین با همراهی محمدرضا مومنی بخشدار و مهدی برائی‌نژاد شهردار این شهر از اقامتگاه بوم‌گردی قندچین بازدید به عمل آورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه کمی تأسیسات گردشگری شهر راین افزود: ارتقا کیفی خدمات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی شهر راین، مؤلفه‌ای تأثیرگذار در مسیر توسعه پایدار گردشگری این شهر است، که این اداره‌کل با جدیت آن را در دستور کار خود دارد.

او درادامه ضمن قدردانی از بخشدار و شهردار راین به واسطه همراهی در حفظ میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری تصریح کرد: نگاه ضابطه‌مند مدیریت شهری در صیانت از میراث‌فرهنگی عامل افزایش ارزش شهر راین و جلوگیری از چالش‌ها در آینده خواهد بود.

محسن‌نژاد در ادامه اظهار کرد: فعالیت بوم‌گردی‌ها در شهر راین با چشم‌انداز تکمیل زنجیره ارزش با تولید محصولات بومی و خوراکی از گویه‌های مهم و تأثیرگذار برای جذب و ماندگاری گردشگران در این شهر به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با تمام توان آماده ارائه خدمت و تسهیل صدور مجوزات برای توسعه کمی و کیفی اقامتگاه‌های بوم‌گردی راین بوده و در کنار آن برخورد قاطع و قانونی با اقامتگاه‌های غیرمجاز را در دستور کار دارد.

