به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست رمضانعلی عابدی‌فیروزجایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گلستان با فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان، امروز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان و با حضور معاونان دو دستگاه برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گلستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان گلستان گفت: اقدامات خوبی در سال‌های اخیر در راستای توسعه گردشگری استان انجام شده و ازجمله آن می‌توان به اجرای طرح فرهنگی گردشگری موزه میراث روستایی گلستان در پارک جنگلی قرق اشاره کرد که گامی مهم در معرفی فرهنگ و هویت بومی استان به شمار می‌رود.

رمضانعلی عابدی‌فیروزجایی با تأکید بر لزوم پویایی صنعت گردشگری در استان افزود: باید تلاش کنیم صنعت گردشگری استان بیش‌ازپیش فعال و پویا شود و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی و فرهنگی استان بهره ببریم.

او همچنین با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر بیان کرد: در شرایط فعلی و پس از پیروزی مقتدرانه کشور در این جنگ تحمیلی، توسعه صنعت گردشگری باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم موردتوجه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گلستان بابیان اینکه در حوزه گردشگری و توسعه این ظرفیت‌ها در برخی مقاطع کم‌کاری‌هایی صورت گرفته است، تصریح کرد: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مختلف این کاستی‌ها جبران شود. دستگاه قضایی استان نیز در این مسیر نهایت همکاری و حمایت خود را برای توسعه صنعت گردشگری استان خواهد داشت.

در ادامه این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان با تأکید بر ماهیت فرهنگی فعالیت‌های این حوزه گفت: در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید نگاه فرهنگی حاکم باشد و نمی‌توان با رویکردی غیرفرهنگی این حوزه را مدیریت کرد.

فریدون فعالی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان افزود: گلستان دارای بافت‌های تاریخی ارزشمندی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به شهر تاریخی استرآباد، بافت تاریخی گمیشان و بافت تاریخی روستای شاهکوه اشاره کرد که هرکدام ظرفیت‌های مهمی برای توسعه گردشگری فرهنگی به شمار می‌روند.

او همچنین بر ضرورت ایجاد جاذبه‌های گردشگری دست‌ساز برای افزایش ماندگاری گردشگران در استان تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم با ایجاد زیرساخت‌ها و جاذبه‌های جدید، مدت‌زمان اقامت مسافران در استان را افزایش دهیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان با اشاره به اقدامات سال گذشته در حوزه گردشگری بیان کرد: در سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری استان رقم خورد، اما متأسفانه هم‌زمانی آن با جنگ تحمیلی اخیر از سوی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان باعث شد نتوانیم به‌طور کامل از ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌برداری کنیم.

او ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر استان امسال زودتر از موعد و از دهم اسفندماه سال گذشته آغاز شد تا آمادگی لازم برای مدیریت شرایط و ارائه خدمات به مسافران فراهم شود.

فعالی با اشاره به رویکرد ستاد خدمات سفر در این مدت افزود: تمرکز اصلی ستاد بر اسکان اضطراری هم‌وطنان استان‌های درگیر جنگ و همچنین مدیریت بازار توسط دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر بود که در این زمینه همکاری و تلاش دستگاه‌های مختلف جای تقدیر دارد.

او خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر از هم‌وطنان استان‌های درگیر جنگ به‌صورت اضطراری در استان گلستان اسکان داده شده‌اند که از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر در تأسیسات گردشگری و حدود ۲۰ هزار نفر در مدارس استان اسکان یافته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در پایان گفت: این آمار مربوط به اقامت‌هایی است که قابلیت ثبت در سامانه‌ها را دارند و درواقع استان در این مدت میزبان مسافران بسیار بیشتری بوده است. همچنین مدارس به‌صورت رایگان در اختیار اسکان هم‌وطنان قرارگرفته و بسیاری از خدمات موردنیاز نیز به‌صورت رایگان ارائه شده است.

