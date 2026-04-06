به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهرام احمدی فارسانی اظهار کرد: خوشبخانه تالاب پیرسلمان وضعیت بسیار زنده و شادابی دارد و با تصمیمات خوبی که در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اتخاذ شده، مشارکت سایر دستگاه‌ها را در این کارگروه اخذ کرده‌ایم و نیز مدیریت مصرف منابع آب در حوزه کشاورزی در پیرامون این تالاب بهبود یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همدان با بیان اینکه بارش‌های اخیر بهاره موجب شده تالاب طبیعی پیرسلمان وضعیت زنده و شاداب و خوبی داشته باشد، گفت: تالاب آق‌گل ملایر یک تالاب فصلی سیلابی بوده که حیات آن وابسته به سیلاب‌هایی است که در حوزه آبخیزداری ایجاد می‌شود.

او تصریح کرد: بارش‌ها در رابطه با تالاب فصلی سیلابی آق‌گل ملایر خوب بوده اما هنوز به آن حدی نرسیده که این بارش‌ها بتواند تالاب را احیا کند.

احمدی فارسانی ادامه داد: تالاب فصلی چم شور اسدآباد نیز حوزه آبخیزداری آن خوب بوده که امیدواریم در ادامه سال آبی جاری اگر بارندگی‌هه وضعیت خوبی پیدا کند شاهد حیات مجدد تالاب آق‌گل و چم‌شور باشیم.

او با اشاره به اینکه تالاب‌های دائمی از جمله آبشینه به صورت دائم دارای آب هستند، گفت: امیدواریم در سال آبی جاری شاهد آبگیری خوب تالاب‌های فصلی سطح استان باشیم.

