به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی در نامه‌ای سرگشاده به سالم بن محمد المالکی که ۹ فروردین صادر شده، با اشاره به تهدیدهای واردشده علیه بناها و محوطه‌های تاریخی ایران، خواستار موضع‌گیری رسمی و اقدامات فوری حقوقی و حمایتی این نهاد بین‌المللی برای صیانت از میراث فرهنگی ایران شد.

در این نامه، معاون میراث‌فرهنگی کشور با تأکید بر جایگاه تمدنی ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری، اعلام کرد: ایران برخوردار از صدها هزار اثر تاریخی و فرهنگی است که بیش از ۳۴ هزار اثر، بنا و محوطه آن در فهرست آثار ملی ثبت شده و تحت حفاظت مستقیم قرار دارد و بیش از ۱۰۰ اثر نیز در قالب ۲۹ پرونده در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

دارابی در این نامه با اشاره به تهدیدات اخیر علیه میراث فرهنگی کشور، تصریح کرد: برخی آثار تاریخی و جهانی ایران از جمله کاخ گلستان، میدان نقش جهان، مسجد جامع عباسی، قلعه فلک‌الافلاک، کاخ چهلستون و کاخ صفی‌آباد در معرض آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته‌اند و این وضعیت نگرانی‌های جدی برای حفاظت از ذخایر فرهنگی ایران و جهان ایجاد کرده است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، با استناد به کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴، بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب ۱۹۷۲ و نیز قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت سازمان ملل، خواستار فعال‌سازی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک آیسسکو برای جلوگیری از تهدید علیه میراث فرهنگی ایران شد.

در این نامه چهار مطالبه اصلی مطرح شده است: اعلام موضع رسمی و هشدار بین‌المللی نسبت به هرگونه تعرض به میراث فرهنگی ایران، اتخاذ سازوکارهای بازدارنده حقوقی، پیگیری دادخواست‌های بین‌المللی برای پاسخگویی عاملان خسارت و بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک برای اقدام عاجل پیشگیرانه.

معاون میراث‌فرهنگی کشور در پایان تأکید کرده است: سکوت در برابر تعرض به آثار تاریخی و فرهنگی، آزمونی جدی برای کارآمدی نهادهای بین‌المللی حامی میراث فرهنگی و میزان پایبندی آنان به تعهدات جهانی در قبال حفظ هویت تاریخی ملت‌ها خواهد بود.

