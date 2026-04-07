به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۱۸ فروردین‌ماه، مهرداد میرزائی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اصفهان با امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در محل دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی دیدار کرد.

امیر کرم‌زاده در این دیدار گفت: حدود ۲۵ اثر ملی و جهانی استان اصفهان در جنگ تحمیلی آمریکایی، صهیونی مورد آسیب قرارگرفته که با توجه به آسیب‌های وارده به این بناهای ارزشمند تاریخی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای تخصیص اعتبار به‌منظور مرمت این آثار است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان اصفهان نیز با برشمردن اهمیت اصفهان به‌عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلامی ابراز امیدواری کرد برای مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه اصفهان اعتباری تخصیص داده شود تا این مرمت‌ها مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی انجام‌شده و تمدن و فرهنگ اصفهان برای جهانیان سلامت و پایدار بافی بماند.

