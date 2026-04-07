‎‌تشدید بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری شهرستان سرخه

به گزارش میراث آریا، حسن عربی گفت: با توجه حجم مسافران و زائران از مبدأ استان سمنان و دیگر استانها به سمت مشهد مقدس و تهران در فصل بهار، بازدید دوره ای ماهیانه توسط کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی استان، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه، مرکز بهداشت و محیط از تأسیسات گردشگری و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی شهرستان سرخه به عمل آمد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه افزود: هدف از این بازدیدها احصای مشکلات و رفع نواقص احتمالی، اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی، رعایت نرخ نامهها و دستورالعملها، بررسی نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط و مقررات توسط واحدهای خدماتی و تأسیسات گردشگری شهرستان سرخه، برای فراهم آوردن زمینه سفری ایمن و خدماترسانی شایسته به مسافران و گردشگران استان سمنان بخصوص زائران امام هشتم (ع) است.
او با تأکید بر اینکه ارائه خدمات مطلوب در توسعه گردشگری شهرستان سرخه و استان سمنان نقش مهمی دارد، بیان کرد: ارائه خدمات با کیفیت ضمن جذب گردشگر، با افزایش مدت ماندگاری مسافر منجر به کاهش تصادفات جاده میشود.
