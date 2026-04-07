بازدید بیش از ۱۶ هزار نفر از جاذبه های تاریخی ،فرهنگی و توریستی شهرستان سرخه در نوروز ۱۴۰۵

به گزارش میراث آریا، حسن عربی گفت: از تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۴ الی ۱۴ فروردین ماه سال جاری علاوه بر بازدید ۱۶ هزار ۸۹۰ نفر از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان سرخه، ۱۰ هزار و ۷۰۸ نفر نیز در اقامتگاه های رسمی و غیررسمی این شهرستان اقامت و اسکان پذیرفتند.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه افزود: همکاری قابل تقدیر دستگاه‌های اجرایی شهرستان سرخه و به طور خاص کمیته های یازده گانه ستاد هماهنگی خدمات سفر، موجب ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و جلب رضایت آنان شد.

او بیان کرد: به منظور بررسی نحوه فعالیت و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران آقا علی بن موسی الرضا(ع) در این شهرستان از روز دوشنبه مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ الی ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تعداد ۶۹ مورد بازرسی و نظارت بر تاسیسات گردشگری انجام شد.

عربی اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ و با هدف حمایت از هنرمندان و ترویج صنایع دستی شهرستان سرخه نمایشگاه صنایع دستی در محل زائرسرای امام رضا(ع) شهر سرخه ایجاد شد که در طول این مدت ۴ هزار ۳۴۲ نفر از این بازارچه بازدید کردند.

انتهای پیام/