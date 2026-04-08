به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از قنات ثبت جهانی گوهرریز جوپار با اشاره به اهمیت حضور آثار ثبت جهانی در توسعه گردشگری افزود: این قنات بهعنوان یکی از آثار ثبت جهانی استان کرمان از جایگاه ویژهای برخوردار است و با ساماندهی فضای پیرامونی قنات با همکاری ارکان اجرایی دخیل و مدیریت شهر جوپار در کنار حفظ و صیانت از این اثر جهانی، عاملی اثرگذار در توسعه پایدار گردشگری منطقه حاصل خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: کرمان به واسطه برخورداری از ۱۰ اثر ثبت جهانی در کنار روستای جهانی گردشگری شفیعآباد شهداد، از جایگاه ویژهای در داشتههای تاریخی، فرهنگی و گردشگری ثبتشده در یونسکو برخوردار است و این ظرفیت بالفعل باید با همراهی همه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به توانی بالقوه برای توسعه گردشگری استان بدل شود.
او در پایان اظهار کرد: نظر به توجه ویژه استاندار کرمان به حوزه گردشگری و همت عالی که در سطح استان وجود دارد و با همراهی همه ارکان دخیل، استان کرمان بهزودی میتواند جایگاه واقعی خود را در گردشگری ملی و بینالمللی بدست آورده و صنعت گردشگری عاملی تأثیرگذار در توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان فراهم کند.
