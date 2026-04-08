نشست مشترک دو دستگاه فرهنگی در گلستان/ موزه دفاع مقدس حلقه اتصال فرهنگ و گردشگری استان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مشترک سرهنگ محمدرضا کاظمی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان با فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، روز چهارشنبه ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ در محل این ادارهکل برگزار شد.
در این نشست، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان با اشاره به روند اجرای موزه دفاع مقدس استان گفت: این پروژه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای فرهنگی استان در حال تکمیل است.
سرهنگ محمدرضا کاظمی با بیان اینکه موزه دفاع مقدس ازجمله پروژههای شاخص فرهنگی گلستان به شمار میرود، افزود: تاکنون بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار به این پروژه اختصاص یافته است.
او با تأکید بر اهمیت انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسلهای آینده تصریح کرد: موزه دفاع مقدس بستری مناسب برای روایتگری صحیح از ارزشها و دستاوردهای دوران دفاع مقدس است و میتواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کند.
در ادامه این نشست، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان با تأکید بر جایگاه فرهنگ در برنامهریزیهای کلان استان گفت: توجه به مقولات فرهنگی، زیربنای توسعه پایدار است و لازم است دستگاههای اجرایی با نگاه همافزا در این حوزه ورود کنند.
فریدون فعالی افزود: موزه دفاع مقدس میتواند علاوه بر کارکردهای ارزشی و فرهنگی، بهعنوان یک جاذبه گردشگری دستساز در منطقه گردشگری ناهارخوران گرگان ایفای نقش کند و در افزایش ماندگاری مسافران و تنوعبخشی به سبد گردشگری استان مؤثر باشد.
او با اشاره به ضرورت طراحی برنامههای مشترک فرهنگی میان دستگاهها بیان کرد: اقدامات فرهنگی در هر دستگاه نیازمند ادبیات و شیوههای متناسب با مخاطب است و همافزایی میان نهادهای فرهنگی میتواند به اثربخشی بیشتر این برنامهها منجر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان همچنین به اقدامات نوروزی ستاد اجرایی خدمات سفر استان اشاره کرد و گفت: در نوروز امسال، با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، رویکرد اصلی ستاد، خدمترسانی ویژه به هموطنان بهویژه از استانهای درگیر جنگ بود.
او ادامه داد: در این راستا، خدمات اسکان و تسهیلات رایگان برای هموطنان استانهای درگیر جنگ پیشبینی شد و با همکاری دستگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان، تلاش شد تا خدماترسانی شایستهای به مسافران ارائه شود.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاریها، برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی، استفاده از ظرفیت موزه دفاع مقدس در توسعه گردشگری فرهنگی و همچنین همافزایی در حوزه روایتگری و تولید محتوا تأکید کردند.
