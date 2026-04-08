۱۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تأکید کرد

تعریف کرمان به‌عنوان استان رویداد محور/ حمایت از سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهربابک

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در دیدار با غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این شهرستان و اهمیت برگزاری رویدادهای گردشگر محور در توسعه پایدار و جذب گردشگران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ در دیدار با غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از نگاه سازنده، خوب و فرهنگی ایشان به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: نگاه فرهنگ محور و شناخت بالا از میراث‌فرهنگی از جانب نمایندگان استان کرمان، محرکی مؤثر در مسیر توسعه پایدار گردشگری، صیانت از داشته‌های تاریخی و فرهنگی و ترویج صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادها با محوریت گردشگری در جذب و ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی در شهربابک تصریح کرد: تعریف کرمان به‌عنوان استان رویداد محور با همراهی همه ارکان اجرایی و بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی و دردست‌اقدام این اداره‌کل در سطح استان بوده و شهرستان شهربابک با همراهی نماینده مردم در مجلس از شهرستان‌های پیش‌رو در این زمینه است و رویدادها باید محل تولید درآمد و تحرک بخشی در حوزه گردشگری مناطق مختلف استان باشند.

 او در ادامه با برشمردن تأثیر حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: در شهرستان شهربابک با تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری، صدور مجوزات بی‌نام و تسهیل صدور مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی، به‌دنبال ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاران و حصول رونق اقتصادی و توسعه گردشگری هستیم.

 محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: در کنار برگزاری رویدادهای گردشگری محور در شهرستان شهربابک، به‌دنبال درگیر کردن فعالان گردشگری با تعریف بسته‌های سفر برای معرفی ظرفیت‌ها و جذب حداکثری گردشگران به این شهرستان موازی با برگزاری رویدادها از سطح استان و استان‌های همجوار بوده تا به حصول نتیجه که توسعه پایدار گردشگری، رونق اقتصادی و تولید ثروت در جوامع محلی‌ست، برسیم.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: با تسهیل صدور مجوزات به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توجه به حفاظت و احیای ابنیه تاریخی و ترویج و آموزش صنایع‌دستی، رشد و فراگیر شدن گردشگری روستایی در شهرستان شهر بابک را دنبال می‌کنیم.

 توجه به فضای گردشگری با نگاه کلان و برنامه محور

 غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با قدردانی از نگاه دغدغه‌مند و هدف‌گرای مدیرکل میراث‌فرهنگی و مجموعه تحت مدیریت ایشان افزود: توسعه مناسب زیرساخت‌های گردشگری عامل حضور و جذب گردشگران به این شهرستان است و توجه به فضای توسعه گردشگری شهربابک با نگاه کلان و برنامه محور حاصل خواهد شد.

 نویدی در ادامه بیان کرد: برای تعریف شهربابک به‌عنوان قطب گردشگری استان کرمان، به‌دنبال تسهیل و تسریع روند توسعه صنعت گردشگری، حفاظت و احیا پایدار ابنیه تاریخی و ترویج صنایع‌دستی با کمک تمام ارکان اجرایی و بخش خصوصی در این شهرستان هستیم.

