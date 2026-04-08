به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید موید محسننژاد چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ در دیدار با غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از نگاه سازنده، خوب و فرهنگی ایشان به حوزههای میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری افزود: نگاه فرهنگ محور و شناخت بالا از میراثفرهنگی از جانب نمایندگان استان کرمان، محرکی مؤثر در مسیر توسعه پایدار گردشگری، صیانت از داشتههای تاریخی و فرهنگی و ترویج صنایعدستی است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادها با محوریت گردشگری در جذب و ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی در شهربابک تصریح کرد: تعریف کرمان بهعنوان استان رویداد محور با همراهی همه ارکان اجرایی و بخش خصوصی از اولویتهای اصلی و دردستاقدام این ادارهکل در سطح استان بوده و شهرستان شهربابک با همراهی نماینده مردم در مجلس از شهرستانهای پیشرو در این زمینه است و رویدادها باید محل تولید درآمد و تحرک بخشی در حوزه گردشگری مناطق مختلف استان باشند.
او در ادامه با برشمردن تأثیر حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای گردشگری اظهار کرد: در شهرستان شهربابک با تعریف بستههای سرمایهگذاری، صدور مجوزات بینام و تسهیل صدور مجوز اقامتگاههای بومگردی، بهدنبال ایجاد تحرک در سرمایهگذاران و حصول رونق اقتصادی و توسعه گردشگری هستیم.
محسننژاد در ادامه بیان کرد: در کنار برگزاری رویدادهای گردشگری محور در شهرستان شهربابک، بهدنبال درگیر کردن فعالان گردشگری با تعریف بستههای سفر برای معرفی ظرفیتها و جذب حداکثری گردشگران به این شهرستان موازی با برگزاری رویدادها از سطح استان و استانهای همجوار بوده تا به حصول نتیجه که توسعه پایدار گردشگری، رونق اقتصادی و تولید ثروت در جوامع محلیست، برسیم.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: با تسهیل صدور مجوزات بهمنظور توسعه زیرساختهای گردشگری، توجه به حفاظت و احیای ابنیه تاریخی و ترویج و آموزش صنایعدستی، رشد و فراگیر شدن گردشگری روستایی در شهرستان شهر بابک را دنبال میکنیم.
توجه به فضای گردشگری با نگاه کلان و برنامه محور
غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با قدردانی از نگاه دغدغهمند و هدفگرای مدیرکل میراثفرهنگی و مجموعه تحت مدیریت ایشان افزود: توسعه مناسب زیرساختهای گردشگری عامل حضور و جذب گردشگران به این شهرستان است و توجه به فضای توسعه گردشگری شهربابک با نگاه کلان و برنامه محور حاصل خواهد شد.
نویدی در ادامه بیان کرد: برای تعریف شهربابک بهعنوان قطب گردشگری استان کرمان، بهدنبال تسهیل و تسریع روند توسعه صنعت گردشگری، حفاظت و احیا پایدار ابنیه تاریخی و ترویج صنایعدستی با کمک تمام ارکان اجرایی و بخش خصوصی در این شهرستان هستیم.
