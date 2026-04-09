بهگزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنی بندپی در جریان بازدید از هاستل هریتج تهران با ابراز تأسف از خسارتهای واردشده به این مجموعه اقامتی، اظهار کرد: آنچه در جریان این تجاوز رخ داد، تنها تخریب یک بنا یا آسیب به یک واحد گردشگری نبود، بلکه ضربهای مستقیم به ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و انسانی کشور به شمار میرود.
او افزود: گردشگری، صنعتی مبتنی بر صلح، گفتوگو، شناخت و همدلی میان ملتهاست و هرگونه حمله به زیرساختهای آن، در واقع حمله به آینده، اشتغال، امید و تصویر واقعی ایران در عرصه بینالملل است.
معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با تأکید بر اینکه تاسیسات گردشگری بخشی از سرمایههای ملی هستند، تصریح کرد: دشمنان ایران باید بدانند که با چنین اقدامات کور و غیرانسانی، نهتنها اراده ملت ایران را تضعیف نمیکنند، بلکه عزم ما را برای بازسازی، توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری دوچندان میسازند.
محسنی بندپی ادامه داد: هاستل هریتج و مجموعههای مشابه، نمادهایی از میهماننوازی ایرانی و ظرفیتهای نوین گردشگری شهری هستند و آسیبزدن به آنها، در حقیقت تعرض به فرهنگ اصیل این دیار و تلاش برای مختل کردن روند توسعه گردشگری کشور است.
او خاطرنشان کرد: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با جدیت پیگیر حمایت از مجموعههای آسیبدیده خواهند بود و همه ظرفیتهای لازم برای بازسازی و بازگشت این فضاها به چرخه خدمترسانی به گردشگران به کار گرفته خواهد شد.
محسنی بندپی در پایان تأکید کرد: ایران، با تکیه بر فرهنگ، تمدن و همبستگی ملی، از این بحران نیز عبور خواهد کرد و مسیر توسعه گردشگری کشور با قدرت بیشتری ادامه مییابد.
