حرکت قطارها از مشهد به اکثر مقاصد ریلی برقرار است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالله شریعتمداری امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: براساس آخرین آمار، حرکت قطارها از مشهد به اصفهان، قم، کرمانشاه، ملایر، یزد، سمنان، بندرعباس، شیراز، کرمان، ساری، سرخس، ورامین و بالعکس انجام میشود.
مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی افزود: اکثر مقاصد ما فعال است و مشکلی نداریم و سایر مقاصد نیز فعال خواهد شد. ورودیها به مشهد نیز برقرار است.
شریعتمداری ادامه داد: حرکت قطارها از مشهد به مقصد تهران تا راهآهن ورامین انجام میشود و از آنجا بلافاصله مسافران به صورت رایگان به تهران منتقل میشوند.
