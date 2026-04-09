۲۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۰

سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی:

حرکت قطارها از مشهد به اکثر مقاصد ریلی برقرار است

سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی از برقراری حرکت قطارها از مشهد به اکثر مقاصد ریلی کشور خبر داد و گفت: حرکت قطارها به چندین مقصد از جمله اصفهان، قم، کرمانشاه، یزد و شیراز برقرار است و ورودی‌های ریلی به مشهد نیز انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الله شریعتمداری امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: براساس آخرین آمار، حرکت قطارها از مشهد به اصفهان، قم، کرمانشاه، ملایر، یزد، سمنان، بندرعباس، شیراز، کرمان، ساری، سرخس، ورامین و بالعکس انجام می‌شود.

مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی افزود: اکثر مقاصد ما فعال است و مشکلی نداریم و سایر مقاصد نیز فعال خواهد شد. ورودی‌ها به مشهد نیز برقرار است.

شریعتمداری ادامه داد: حرکت قطارها از مشهد به مقصد تهران تا راه‌آهن ورامین انجام می‌شود و از آنجا بلافاصله مسافران به صورت رایگان به تهران منتقل می‌شوند.

