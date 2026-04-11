بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مریم حاجیابراهیمی امروز شنبه ۲۲ فروردینماه ۱۴۰۵ درخصوص آمار فروش محصولات صنایعدستی و هنرهای استان، گفت: در ایام نوروز ۱۴۰۵، به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی استکبار جهانی و رژیم کودککش صهیونیستی علیه کشورمان، برنامههای ایجاد بازارچههای نوروزی موقت در سطح استان متوقف شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی گلستان افزود: بااینوجود، بازارچههای دائمی صنایعدستی استان در پنج نقطه فعال بودند و توانستند بخشی از نیاز عرضه و فروش محصولات هنرمندان را تأمین کنند.
او ادامه داد: بازارچههای صنایعدستی در شهرستانهای آققلا، مینودشت، بندرترکمن، علیآبادکتول و محوطه گردشگری خالدنبی کلاله در این ایام به فعالیت خود ادامه دادند.
حاجیابراهیمی بیان کرد: درمجموع ۵ بازارچه دائمی با ۸۲ غرفه صنایعدستی در سطح استان فعال بودهاند که این ظرفیت، شبکهای پویا از عرضه مستقیم محصولات صنایعدستی را برای مسافران و شهروندان فراهم کرده است.
او گفت: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۲۱ فروردینماه سال جاری، مجموع فروش محصولات صنایعدستی و هنرهای سنتی استان در این بازارچهها به ۴۱ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریال رسید.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی گلستان با تأکید بر اهمیت این میزان فروش در شرایط خاص کشور افزود: این آمار نشاندهنده پویایی حوزه صنایعدستی استان و استقبال مناسب گردشگران و مردم از تولیدات بومی و اصیل گلستان است.
او خاطرنشان کرد: بازارچههای دائمی صنایعدستی علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای عرضه مستقیم محصولات، نقش مهمی در حذف واسطهها و افزایش درآمد هنرمندان ایفا میکنند و تقویت این بازارچهها میتواند به توسعه پایدار صنایعدستی، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق مختلف استان کمک کند.
