پرچم گنبد امام رضا (ع) تعویض و به رنگ سبز درآمد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ پس از گذشت یک چله از سوگواری و اندوه شهادت رهبر شهید انقلاب (ره)، پرچم سیاه گنبد نورانی حرم مطهر رضوی که طی چهل روز گذشته نشانهای از حزن و اندوه عاشقان امام رضا (ع) در سوگ قائد امت اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (ره) و یاران شهید ایشان بود، در آیینی معنوی تعویض شد و پرچم سبز رضوی بار دیگر بر فراز این بارگاه ملکوتی، به اهتزاز درآمد.
در طول این ایام، طرح گسترده فضا آرایی و سیاهپوشی در بخشهای مختلف حرم مطهر رضوی اجرا شد و جلوهای کمنظیر از سوگواری در این آستان مقدس شکل گرفت.
نصب کتیبهها، پرچمها و پارچههای مشکی در صحنها، ایوانها و ارتفاعات حرم مطهر، فضای حرم رضوی را یکپارچه در حالوهوای عزا، فروبرده بود.
در قالب این طرح در صحنهای مرکزی حرم مطهر حدود ۶۰ کتیبه عمودی نصب شد و در سایر صحنهای پیرامونی نیز تمامی فضاهای موجود با کتیبههای عمودی سیاهپوش شد تا جلوهای هماهنگ از سوگواری در سراسر این بارگاه نورانی ایجاد شود.
همچنین در بخش فضاآرایی ارتفاعات حرم مطهر، تمامی گلدستههای حرم رضوی، دو سقاخانه صحنهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، ایوان ساعت و ایوان نقارهخانه با پارچههای مشکی پوشانده شد تا فضای عزاداری در تمام بخشهای صحن و سرای رضوی به شکلی منسجم و هماهنگ نمایان شود.
در صحن پیامبر اعظم (ص) نیز ۶۰ پرچم مشکی بر روی ستونها نصب شد و دیوارههای صحنهای مرکزی و پیرامونی حرم مطهر با کتیبههای سیاه پوشانده شد تا حال و هوای سوگواری در تمامی بخشهای این آستان مقدس جلوهای واحد از سوگ رهبر شهید انقلاب (ره) داشته باشد.
اکنون با پایانیافتن این چله سوگواری و تعویض پرچم گنبد مطهر به رنگ سبز، صحن و سرای حرم رضوی بار دیگر از جامه عزا بیرونآمده و جلوهای تازه از شکوه و معنویت در این آستان مقدسنمایان شده است.
