به گزارش خبرنگار میراث آریا، نفیسه ایزدی با اشاره به توان و ظرفیت بالای استان کرمان در حوزه صنایع‌دستی افزود: هنرهای سنتی استان با برخورداری از تنوع بالا و کیفیت مطلوب، عنصری اثرگذار در توسعه پایدار گردشگری کرمان را فراهم می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی کرمان تصریح کرد: استان به واسطه دارا بودن شهر جهانی گلیم شریکی پیچ سیرجان در کنار ۵ شهر ملی صنایع دستی شامل شهربابک شهر ملی فیروزه، راین شهر ملی چاقوسازی و چلنگری، راور شهر ملی قالی، قلعه‌گنج شهر ملی حصیربافی و کرمان شهر ملی صنایع‌دستی و حضور روستای ملی گلیم چهل‌ماشوله بیدکردوئیه شهرستان بافت، از توانمندی بالایی در بخش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در سطح ملی و فراملی برخوردار است.

او در پایان خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی به‌عنوان اقتصادی هویت بنیان در تأمین درآمد و تولید ثروت خانواده‌ها به‌خصوص بانوان خانه‌دار تأثیر بسزایی دارد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان با برگزاری دوره‌های آموزشی، فعال کردن خانه‌های خلاق صنایع‌دستی و ایجاد بازارچه‌های دائمی و فصلی با جدیت تمام به‌دنبال ترویج بیشتر و بهتر هنرهای سنتی در مسیر استانداردسازی، تجاری‌سازی و برندسازی در سطح استان کرمان است تا این ظرفیت عظیم در بخش صنایع‌دستی هم‌پا و یاری‌رسان توسعه پایدار گردشگری استان باشد.

