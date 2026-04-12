به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست سراسری معاونت میراثفرهنگی با حضور معاونان میراثفرهنگی استانها، مدیران پایگاهها، موزهها و اماکن فرهنگیتاریخی، امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵) در سالن فجر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد؛ نشستی راهبردی که با هدف ارزیابی پیامدهای جنگ اخیر، تبیین اقدامات حفاظتی و ترسیم نقشه راه آینده این حوزه شکل گرفت.
در این نشست، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، با تبیین ابعاد راهبردی تحولات اخیر، اظهار کرد: ایران در جنگی که با طراحی و پشتیبانی دو قدرت اتمی جهان شکل گرفت، به پیروزی دست یافت؛ چراکه هدف دشمن تجزیه کشور بود، اما ایستادگی ملت ایران در سایه رهبری بصیر، توان نیروهای مسلح و همراهی دولت، این سناریو را ناکام گذاشت.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: اکنون در وضعیت صلح مسلح قرار داریم و این وضعیت، ضرورت هوشیاری، آمادگی و بازتعریف سازوکارهای حفاظتی در حوزه میراثفرهنگی را دوچندان میکند.
دارابی ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان این حوزه در ایام جنگ و نوروز، تصریح کرد: اقدامات انجامشده در صیانت از میراثفرهنگی در این مقطع حساس، جلوهای از تعهد حرفهای و ملی همکاران بود که شایسته تقدیر است.
قائممقام وزیر با ارائه آماری از خسارات وارده گفت: در جریان جنگ، بیش از ۱۴۰ اثر میراثی، شامل چندین اثر ثبت جهانی و دهها موزه، دچار آسیب شدهاند.
وی همچنین با اشاره به حجم گسترده حملات افزود: بسیاری از نقاط در کشور هدف بمباران قرار گرفت و در این میان، ثبت مکانـرویدادهای مرتبط با جنگ، بهعنوان بخشی از حافظه تاریخی ملت، باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر مستندنگاری دقیق خسارات، استمرار حفاظت از اشیای تاریخی در مخازن امن و اولویتبخشی به صیانت از میراثفرهنگی تاکید کرد.
دارابی بهرهگیری از ظرفیت مرمتگران، استادکاران، مشارکت بخشخصوصی و انجمنهای خیرین را از الزامات دوره بازسازی دانست و بر تدوین تقویم رویدادهای خلاقانه برای معرفی میراثفرهنگی و نیز نقشآفرینی سمنها در این عرصه تاکید کرد.
وی همچنین برگزاری نشستهای علمی و تخصصی در سطح استانها را برای ارتقای گفتمان کارشناسی ضروری خواند.
در ادامه این نشست، فاطمه داوری، دستیار معاون میراثفرهنگی، با ارائه گزارشی جامع با عنوان «زخمی بر پیکره تاریخ؛ میراثفرهنگی و موزههای ایران در تهاجم نظامی»، به تشریح ابعاد خسارات و اقدامات انجامشده پرداخت.
وی با بیان اینکه ۱۴۰ اثر و موزه در این جنگ آسیب دیدهاند، گفت: این خسارات شامل آثار ثبتجهانی، دهها موزه، بافتهای تاریخی شهری در ۱۷ استان است که تهران با بیشترین میزان آسیب در صدر قرار دارد.
وی همچنین به اقدامات ملی و بینالمللی اشاره کرد و گفت: انجام مکاتبات بینالمللی و ارسال پرونده دهها اثر به یونسکو، در راستای ثبت و پیگیری حقوقی این خسارات انجام شده است.
داوری با تاکید بر اهمیت ثبت «مکانـرویداد»ها افزود: این بناها اسناد زنده تاریخ معاصرند و باید با حفظ شواهد، برای ثبت ملی و روایتسازی تاریخی مورد توجه قرار گیرند.
وی همچنین از تدوین بستههای تأمین مالی برای مرمت آثار و موزهها، اعم از دولتی و خصوصی، بهعنوان یکی از برنامههای پیشرو نام برد.
در بخش دیگری از این نشست، برگزاری روز بناها و محوطههای تاریخی در ۲۹ فروردین با شعار «میراث زنده، واکنش اضطراری» مورد تاکید قرار گرفت؛ رویدادی که با هدف تقویت آمادگی، تابآوری و نمایش همبستگی اجتماعی در برابر تخریب میراثفرهنگی برگزار خواهد شد.
همچنین فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی، با تحلیل شرایط بازگشایی اماکن، بر ضرورت نمایش ثبات و اقتدار ملی، تقویت روحیه عمومی، تداوم حفاظت، حمایت از جوامع محلی و مقابله با جنگ روانی تاکید کرد.
در ادامه، علیرضا ایزدی نیز بر ضرورت تشکیل شوراهای فنی در استانها، دقت در فرآیندهای کارشناسی، پرهیز از ارائه آمارهای غیرمستند و ارزیابی دقیق مقاومت مرمتهای پیشین تاکید کرد.
در پایان این نشست، نمایندگان استانها، ضمن ارائه گزارشها و پیشنهادهای تخصصی، بر همافزایی ملی برای عبور از شرایط موجود و صیانت هوشمندانه از میراثفرهنگی کشور تاکید کردند.
