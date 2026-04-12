به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد ابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در سفر یکروزه به استان سمنان و شهرستان دامغان، ضمن بازدید میدانی از تپه تاریخی حصار، روند اجرای مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی را مورد پیگیری قرار داد و بر ضرورت تسریع در ایجاد پایگاه باستانشناسی این محوطه ارزشمند تأکید کرد.
در این بازدید که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله مدیرکل و معاون میراثفرهنگی استان سمنان، فرماندار دامغان، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، موضوع تعریف فصلهای جدید کاوش و تقویت فعالیتهای پژوهشی در تپه حصار بهعنوان یکی از مهمترین محوطههای باستانی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نشست تخصصی ایجاد پایگاه باستانشناسی تپه حصار و بررسی ظرفیتهای پژوهشی حوزه میراثفرهنگی دامغان با حضور زارعی و مسئولان مرتبط در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای تحقق مصوبات سفر وزیر، توسعه زیرساختهای تحقیقاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی برای ارتقای جایگاه تپه حصار در سطح ملی و بینالمللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه این سفر، محل پیشنهادی ایجاد موزه باستانشناسی دامغان در محدوده ترمینال این شهر نیز مورد بازدید قرار گرفت و بر لزوم تسریع در ایجاد این موزه بهعنوان مکمل فعالیتهای پژوهشی و معرفی یافتههای تپه حصار تأکید شد.
زارعی همچنین از مجموعهای از آثار تاریخی دامغان شامل مسجد تاریخانه، خانه تسنیم و بقعه پیر علمدار بازدید کرد و در جریان وضعیت حفاظت، مرمت و بهرهبرداری از این بناها قرار گرفت.
در بخش دیگری از این برنامه، رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی از کاروانسرای ثبت جهانی سنگی و آجری آهوان بازدید کرد و روند واگذاری، سرمایهگذاری، مرمت و بهرهبرداری این مجموعه تاریخی را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات لازم برای تسریع در اقدامات اجرایی صادر شد.
بازدید از محوطه تاریخی قومس بهعنوان یکی دیگر از ظرفیتهای مهم میراثفرهنگی استان سمنان، از دیگر برنامههای این سفر بود که در آن بر ضرورت توجه به ظرفیتهای مغفولمانده و توسعه مطالعات باستانشناسی در این منطقه تأکید شد.
این سفر در مجموع با تمرکز بر تپه حصار دامغان و با هدف تقویت زیرساختهای پژوهشی، توسعه کاوشهای باستانشناسی و ارتقای جایگاه علمی و گردشگری این محوطه تاریخی به انجام رسید.
