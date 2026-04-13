در حملات اخیر آمریکایی-صهیونی به گیلان چه گذشت؟

یوسف سلمانخواه در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با تبیین ابعاد خسارات وارده به میراثفرهنگی کشور در پی رخدادهای اخیر، اظهار کرد: علیرغم نصب سپر آبی در کاخ موزه بندر انزلی دشمن متجاوز، بار دیگر نشان داد که به این تعهدات پایبند نبوده و اصول بنیادین حقوق بینالملل را نقض کرده و آنچه که با تحولات امروز بر پیکره هویت بشریت در کشور رخ میدهد بیانگر خلا جدی در نظام حفاظتی میراث تمدنی است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان گیلان با تاکید بر جایگاه راهبردی موزهها به عنوان عناصر هویتبخش جوامع افزود: حکمرانی خوب در چارچوب افزایش قدرت ملی محقق میشود و یکی از مؤلفههای آن توجه به هویت در عرصههای ملی و جهانی است.
او با اشاره به قدمت تاریخی حدود یک قرن از ساخت بنا و ثبت این اثر تاریخی به شماره ۱۵۱۱ در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی کشور تصریح کرد: ارزیابیهای اولیه حاکی از آن است که میزان خسارت وارده حدود ۴۵ درصد تخمین زده شده و بخشی از این آسیبها شامل ایجاد ترکهای عمیق در سازه، سقف شیروانی، صدمه به تزئینات داخلی و آرایههای نما و شکستگی برخی از اشیای داخل ویترینها بوده که نیازمند اقدامات فوری حفاظتی تخصصی و نجاتبخشی در حوزه مرمت است.
سلمانخواه اعلام کرد: در مقطع کنونی، مأموریت اصلی ما، مستندسازی دقیق و انتقال مستمر این تجاوزات به افکار بینالمللی است و تیمهای فنی و کارشناسی ما، فرآیندهای برداشتهای میدانی و مستندسازی دقیق را انجام و مکاتباتی با وزارت متبوع صورت پذیرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: تداوم چنین اقدامات مخربی، بیانگر رویکردی نظاممند در بیثباتسازی بنیانهای فرهنگی و اجتماعی است و با توجه به چالشهای نوین ناشی از جنگ شناختی نظام سلطه، اکنون ضرورت ایفای وظیفهای بس سنگینتر احساس میشود و مسئله هویت ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و مداقه اندیشمندان و نخبگان در قبال صیانت از میراثفرهنگی است و انتظار میرود نهادهای بینالمللی با بهرهگیری از جایگاه حقوقی خود، موضعی مسئولانه را در جلوگیری از تکرار مجدد این حملات اتخاذ کنند.
