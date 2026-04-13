به گزارش میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: صورتجلسه تعامل یگان حفاظت میراث‌فرهنگی دامغان و کلانتری ۱۷ دیباج در راستای پیگیری، کشف و پیشگیری از جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی تنظیم شده و محورهای مهمی همچون مقابله با سرقت، جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، رصد ترددهای مشکوک و همچنین توسعه آموزش همگانی در حوزه جرائم میراث‌فرهنگی را شامل می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان این اقدام را گامی مهم در جهت ارتقای امنیت محوطه‌ها، بناها و آثار تاریخی شهرستان برشمرد و تأکید کرد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، اخبار و گزارش‌های مربوط به حوزه میراث‌فرهنگی به‌صورت منسجم از طریق کلانتری ۱۷ دیباج اطلاع‌رسانی خواهد شد که این رویکرد به افزایش سرعت واکنش و جلوگیری از خسارات احتمالی کمک می‌کند.

او با اشاره به نقش مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی تصریح کرد: حفاظت از آثار تاریخی تنها با اتکای نیروهای حفاظتی امکان‌پذیر نیست و گزارش‌های مردمی در بسیاری از موارد نقش کلیدی در کشف جرائم داشته است.

اکبرپور افزود: با هماهنگی ایجادشده میان کلانتری ۱۷ دیباج و یگان حفاظت، رسیدگی به این گزارش‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان در پایان از همشهریان و دوستداران میراث‌فرهنگی درخواست کرد: هرگونه موارد مشکوکی در خصوص جرائم مرتبط به میراث‌فرهنگی و تجاوز و تخریب آثار فرهنگی ‌تاریخی را از طریق تماس با سامانه خبری به شماره تلفن ۳۱۷۰۵ اعلام کنند.

