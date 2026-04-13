به گزارش خبرنگار میراث آریا، نفیسه ایزدی با اشاره به تعدد محصولات صنایع‌دستی استان کرمان گفت: تنوع بالای رشته‌های هنرهای سنتی استان با بیش‌ از ۱۰۳ رشته فعال، در کنار تولید محصولات متعدد و مطلوب ظرفیت بی‌نظیری در راستای ترویج و توسعه صنایع‌دستی کرمان در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم کرده‌ است.

معاون صنایع‌دستی کرمان تصریح کرد: در استان بیش‌ از ۷۰هزار هنرمند و صنعتگر فعال بوده که بیش‌ از ۳۴هزار هنرمند دارای پروانه تولید انفرادی و کارگاهی از این اداره‌کل هستند.

او در پایان خاطرنشان کرد: استان کرمان دارای رشته‌های صنایع‌دستی مطرح در سطح ملی و فراملی چون پته، قالی، گلیم، مس، قلم‌زنی برمس، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، حصیربافی، چاقوسازی و چلنگری، سفال و سرامیک و صنایع چوب مختلف چون معرق، مشبک و منبت و... بوده و این تعدد رشته‌ها و تکثر حضور هنرمندان در پهنای جغرافیایی استان خود عاملی اثرگذار در حضور هفت شهر و روستای ملی و جهانی صنایع‌دستی در کرمان را مهیا کرده که با ترویج، تجاری‌سازی و برندسازی مناسب استان می‌تواند به‌زودی شاهد کسب جایگاه شایسته خود در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در سطح کشور و جهان باشد.

