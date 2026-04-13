به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک علمی و تحقیقاتی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد گلستان امروز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در محل این اداره‌کل به امضای فریدون فعالی و حمیدرضا عسگری رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان آیین انعقاد این تفاهم‌نامه با تأکید بر اهمیت پیوند میان دانش و مهارت در حوزه گردشگری گفت: این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاهی برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و توسعه زیرساخت‌های مهارتی در استان است.

او افزود: اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، توسعه آموزش‌های مهارت‌محور و حرکت به سمت ایجاد اشتغال پایدار در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی از مهم‌ترین اهداف این همکاری است و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های علمی برای پاسخ به نیازهای واقعی بازار کار بهره ببریم.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استانی گلستان نیز در این مراسم با اشاره به نقش آموزش‌های کاربردی در توسعه اقتصادی بیان کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با رویکرد مهارت محور، آمادگی دارد تا در طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی متناسب با نیاز بازار کار در حوزه گردشگری و هتلداری همکاری گسترده‌ای با اداره‌کل میراث‌فرهنگی داشته باشد.

حمیدرضا عسگری ادامه داد: استفاده از ظرفیت اساتید، فضاهای آموزشی و کارگاهی و همچنین برگزاری دوره‌های مشترک مهارتی می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای صنعت گردشگری استان باشد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک متناسب با نیازهای استان و کشور، استفاده متقابل از امکانات فیزیکی، فضاهای آموزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی طرفین در چارچوب ضوابط قانونی و طراحی، تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین استفاده متقابل از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی، ایجاد فرصت‌های مطالعاتی در حوزه علوم گردشگری، برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی مهارت محور و اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی در حوزه آموزش، اشتغال و کارآفرینی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

از دیگر تعهدات طرفین در این همکاری، می‌توان به مشارکت در فرآیند تأسیس، راه‌اندازی و توسعه مرکز آموزش علمی‌کاربردی هتلداری در استان گلستان اشاره کرد که به‌عنوان یکی از نیازهای مهم حوزه گردشگری استان موردتوجه قرار گرفته است.

در این تفاهم‌نامه همچنین بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای هدایت دانشجویان و دانش‌آموختگان به فرصت‌های شغلی موجود در صنعت گردشگری و هتلداری تأکید شده و برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های مهارت‌افزایی منطبق با نیاز بازار کار به‌منظور افزایش قابلیت جذب و اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شده است.

توسعه و اجرای دوره‌های مهارتی مشترک، همکاری در تدوین استانداردها و محتوای آموزشی مورد نیاز صنایع، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و مدرسان خبره، برگزاری رویدادهای علمی، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مهارتی و کارآفرینی و انجام مطالعات کاربردی از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو طرف به شمار می‌رود.

همچنین در راستای تقویت زیست‌بوم نوآوری و مهارت‌آموزی در استان، همکاری در ایجاد و توسعه مراکز نوآوری و مهارت‌آموزی تخصصی و حمایت از راه‌اندازی مرکز آموزش علمی‌کاربردی هتلداری در دستور کار مشترک قرار گرفته است.

امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی مؤثر در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی استان گلستان دانست که می‌تواند به ارتقای سطح مهارت، افزایش اشتغال‌پذیری و توسعه پایدار صنعت گردشگری در این استان منجر شود.

