به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین الله اعظمی امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: این عملیات که با نظارت میراث‌فرهنگی و از محل کمک‌های مردمی اجرا شده بر زیبایی مجموعه افزوده و امکان حضور بازدیدکنندگان در شب را فراهم می‌آورد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تایباد ادامه داد: برای نورپردازی مجموعه تاریخی مزار مولانا ابوبکر تایبادی حدود ۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

او تصریح کرد: مجموعه تاریخی مزار مولانا متعلق به معماری دوره تیموری است و به لحاظ نوع معماری جز شاخص‌ترین و منحصربفردترین آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان و استان است.

