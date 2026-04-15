۲۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۰

عملیات نورپردازی مجموعه تاریخی مزار مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی به بهره‌برداری رسید

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تایباد گفت: مراسم افتتاح و بهره‌برداری فاز نخست نورپردازی مجموعه تاریخی مزار مولانا شامل ایوان و طاقچه های دور صحن با حضور معاون فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسولان شهرستان تایباد در محل این مجموعه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین الله اعظمی امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: این عملیات که با نظارت میراث‌فرهنگی و از محل کمک‌های مردمی اجرا شده بر زیبایی مجموعه افزوده و امکان حضور بازدیدکنندگان در شب را فراهم می‌آورد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تایباد ادامه داد: برای نورپردازی مجموعه تاریخی مزار مولانا ابوبکر تایبادی حدود ۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

او تصریح کرد: مجموعه تاریخی مزار مولانا متعلق به معماری دوره تیموری است و به لحاظ نوع معماری جز شاخص‌ترین  و منحصربفردترین آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان و استان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405012601549
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha