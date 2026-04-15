به گزارش خبرنگار میراثآریا، امین الله اعظمی امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: این عملیات که با نظارت میراثفرهنگی و از محل کمکهای مردمی اجرا شده بر زیبایی مجموعه افزوده و امکان حضور بازدیدکنندگان در شب را فراهم میآورد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تایباد ادامه داد: برای نورپردازی مجموعه تاریخی مزار مولانا ابوبکر تایبادی حدود ۳ میلیارد ریال هزینه شده است.
او تصریح کرد: مجموعه تاریخی مزار مولانا متعلق به معماری دوره تیموری است و به لحاظ نوع معماری جز شاخصترین و منحصربفردترین آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان و استان است.
