به گزارش خبرنگار میراث آریا، جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ در جریان سفر مالک اژدری به بخش شهداد، ظرفیتهای گردشگری نواحی روستایی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
در این سفر که با بازدید از تعدادی روستاهای بخش شهداد و برگزاری جلسه شورای اداری همراه بود، بر ارزیابی پتانسیلهای موجود در راستای توسعه کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان تأکید شد و شهداد بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری استان، مورد توجه ویژه قرار گرفت.
همچنین در این جلسه، با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، موضوعاتی از جمله خرید محصولات کشاورزی بهویژه محصول سیر، آسفالت راههای روستایی، توسعه گردشگری و اجرای طرحهای هادی مورد بررسی و برای اجرای آنها برنامهریزی و زمانبندی انجام شد.
