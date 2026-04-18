عادل شهرزاد همزمان با روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی در یادداشتی نوشت: ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل) روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، فرصتی مغتنم برای توجه دوباره به ارزش و اهمیت میراث فرهنگی است؛ میراثی که نهتنها بازتابی از گذشته ماست، بلکه بخشی زنده از هویت امروز جامعه را شکل میدهد. شعار امسال با عنوان «میراث زنده و واکنش اضطراری» بهخوبی نشان میدهد که نگاه به آثار تاریخی باید فراتر از حفاظت صرف باشد و به پویایی و نقش آنها در زندگی امروز نیز توجه شود.
بناها و محوطههای تاریخی زمانی معنا و ماندگاری بیشتری خواهند داشت که در ارتباط با زندگی مردم قرار گیرند و بهعنوان «میراث زنده» در جریان حیات اجتماعی باقی بمانند. این موضوع، ضرورت توجه به بهرهبرداری درست، مشارکت مردم و حضور فعال جوامع محلی در فرآیند حفاظت از میراث فرهنگی را بیش از پیش برجسته میکند.
از سوی دیگر، میراث فرهنگی امروز با تهدیدات مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی و برخی مداخلات انسانی روبهرو است. در چنین شرایطی، آمادگی برای مواجهه با بحرانها و داشتن برنامههای واکنش سریع، اهمیت زیادی دارد. حفاظت از آثار تاریخی دیگر محدود به اقدامات معمول نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی دقیق، پیشبینی مخاطرات و استفاده از روشهای نوین است تا بتوان در شرایط اضطراری، از این سرمایههای ارزشمند بهخوبی صیانت کرد.
استان هرمزگان با قدمتی طولانی و با برخورداری از تنوع فرهنگی، معماری بومی، محوطههای تاریخی ساحلی و بندری، قلاع، مساجد کهن، کاروانسراها و بافتهای ارزشمند، یکی از گنجینههای مهم میراثفرهنگی کشور بهشمار میرود. این سرزمین دروازه تعاملات تاریخی خلیجفارس و یکی از مهمترین کانونهای شکلگیری تمدنهای دریایی بوده است؛ حقیقتی که در بناها، اسناد، آیینها و روایتهای مردمی آن جلوهگر است.
با این حال، شرایط خاص اقلیمی استان، ضرورت توجه بیشتر به حفاظت اصولی از این آثار را دوچندان میکند. در این مسیر، استفاده از دانش تخصصی، تجربیات بومی و همکاری نهادهای مختلف، نقش تعیینکنندهای دارد.
بیتردید، حفاظت از میراث فرهنگی، مسئولیتی همگانی است و بدون همراهی مردم، این مهم بهطور کامل محقق نخواهد شد. افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت جامعه، از مهمترین گامها در مسیر صیانت از این گنجینههای ارزشمند است.
ضمن گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، از تلاشهای همه فعالان این حوزه قدردانی میکنم و امیدوارم با همکاری و همدلی، بتوانیم در حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده، موفق باشیم.
