به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در دیدار با ندا نظامی مدیرکل امور بانوان استانداری کرمان، در خصوص مباحث مربوط به استانداردسازی صنایع‌دستی، اطلس صنایع‌دستی استان، خواهرخواندگی شهرهای حصیربافی در سطح کشور و اشتغال بانوان در این حوزه بحث و تبادل نظر کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تأکید بر اهمیت استانداردسازی صنایع‌دستی در راستای ترویج و توسعه هنرهای سنتی استان در سطح ملی و فراملی افزود: بانوان به ‌عنوان اساس حفظ و ترویج صنایع دستی یکی از ارکان صیانت از این میراث ناملموس و انتقال سینه‌به‌سینه و بین نسلی در استان کرمان هستند.

او در ادامه تصریح کرد: ترویج صنایع‌دستی به‌ویژه در مناطق کم برخوردارتر با برگزاری دوره‌های آموزشی و فعال کردن خانه‌های خلاق صنایع‌دستی از اولویت‌های در دستور انجام اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان بوده و دراین‌راستا همراهی و همکاری تمام ارکان اجرایی دخیل در حوزه هنرهای‌سنتی را می‌طلبد که این هم‌افزایی با هماهنگی های بین نهادی مناسب درحال شکل‌گیری و حصول به نتیجه است.

محسن نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در کنار مباحث استانداردسازی و تهیه اطلس صنایع دستی، انعقاد خواهرخواندگی بین شهرهای استان کرمان و دیگر استان‌ها در حوزه هنرهای سنتی از دیگر برنامه‌های در دستور برای ترویج و توسعه صنایع‌دستی و معرفی بهتر و بیشتر توانمندی‌های استان در این حوزه در سطح ملی و بین‌المللی بوده که پیگیر انجام آن هستیم.

