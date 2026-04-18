زینب کرمی مدیرعامل این تعاونی در گفت‌وگو با میراث آریا تأکید کرد: فرآیند پیگیری‌های مالی با قوت تمام و بدون کوچک‌ترین تردیدی در حال انجام است.

او در مورد جزئیات وضعیت تسهیلات و چالش‌های پیش‌رو گفت: علی‌رغم شرایط حساس، پیگیری‌های مربوط به اخذ تسهیلات با جدیت کامل ادامه دارد.

این فعال حوزه گردشگری افزود: اگرچه درگیری‌های اخیر و جنگ باعث ایجاد وقفه‌ای موقت در روند عادی امور شد، اما این توقف به معنای توقف تلاش‌ها نبود.

کرمی در مورد پیگیری در دوران بحران تصریح کرد: تیم اجرایی در طول دوره جنگ نیز به صورت مستمر و با دقت بالا در حال رصد و پیگیری موضوع بوده است تا از هرگونه آسیب به روند اجرای طرح جلوگیری شود.

او خاطرنشان کرد: تلاش‌های نهایی برای بستن پرونده و دریافت قطعی این تسهیلات، هم‌اکنون در صدر دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل تعاونی بوم‌زاد اطمینان داد که تمام تلاش‌ها متمرکز بر این است که هیچ‌گونه اختلالی در حمایت از اعضای این طرح ملی رخ ندهد و تسهیلات مورد نیاز در اسرع وقت به دست ذینفعان برسد.

انتهای پیام/