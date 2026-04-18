برگزاری ۳۸۰ ویژه برنامه‌های دهه کرامت در حرم مطهر رضوی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی و دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی گفت: ۳۸۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی همزمان با دهه کرامت در این آستان مقدس برگزار خواهد شد که اجتماع ۴۰ هزار نفری نوجوانان با عنوان «بیعت مشت‌های گره کرده» از مهم‌ترین رویدادهای این ایام است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالحمید طالبی امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این برنامه‌ها از ۳۰ فروردین تا ۹ اردیبهشت ماه در حوزه های مختلف برگزار می‌شود و محورهایی همچون گسترش فرهنگ رضوی در ایران و جهان، ترویج شکرگزاری از نعمت همجواری با امام هشتم(ع)، تقویت وحدت ملی، افزایش معرفت زیارتی و توسعه خدمات فرهنگی و آموزشی را شامل می‌شود.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی و دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی ادامه داد: امسال با توجه به فرمایش رهبرشهید انقلاب که مبارزه خستگی ناپذیر را در سیره امام رضا (ع) می‌دانند، این بزرگداشت‌ها با رویکردی حکیمانه و متناسب با شرایط کنونی برگزار خواهد شد.

طالبی تصریح کرد: از عصر امروز به مناسبت دهه کرامت ۶۵ کاروان «زیر سایه خورشید» به ۵۰۰ شهر و ۷۰۰ روستای کشور اعزام می‌شوند و فردا همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) نیز گلباران حرم مطهر رضوی توسط دختران و بانوان مشهدی انجام خواهد شد.

او افزود: بر اساس بیان آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب، امسال این کاروان‌ها با اولویت خانواده‌های شهدا، مدافعان امنیت، رزمندگان، یگان‌های ویژه و مرزبانی دیدار می‌کنند. همچنین واحدهای صنفی، نیروگاه‌ها و مراکز زیرساختی نیز از جمله مجموعه ها و مکان‌هایی هستند که کاروانها با عطر و نام امام رضا (ع) در آنها حضور خواهد یافت.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی و دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی اظهار کرد: همچنین هفته آینده گردهمایی فرشتگان مقاومت با حضور بیش از ۲۰ هزار نفر از قرآن آموزان مهدالرضایی و دانش‌آموزان طرح ابناءالرضا (ع) در صحن پیامبر اعظم(ص) به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.

طالبی گفت: پویش هم‌عهدی و میثاق با ولایت، زیارت نیابتی، غبارروبی ضریح منور با حضور خانواده شهدای میناب، مراسم تعویض پرچم و پوش ضریح مطهر امام رضا(ع) در صبح روز میلاد از دیگر برنامه‌های حرم مطهر است.

او ادامه داد: دهه کرامت امسال هم‌زمان با هفته معلم است و بنیاد فرهنگی رضوی با عنوان خادمان علمی حضرت ویژه‌برنامه‌هایی را برای تقدیر از فرهنگیان و معلمان کشور در نظر دارد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی و دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه محل دفن رهبر شهید انقلاب حرم مطهر رضوی خواهد بود، افزود: اما هنوز مکان خاصی بدین منظور در حرم مطهر مشخص نشده و زمان و مکان تشییع رهبر شهید انقلاب نیز توسط ستاد برگزاری مراسم و از تهران اعلام خواهد شد.

