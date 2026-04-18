به گزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالحمید طالبی امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این برنامهها از ۳۰ فروردین تا ۹ اردیبهشت ماه در حوزه های مختلف برگزار میشود و محورهایی همچون گسترش فرهنگ رضوی در ایران و جهان، ترویج شکرگزاری از نعمت همجواری با امام هشتم(ع)، تقویت وحدت ملی، افزایش معرفت زیارتی و توسعه خدمات فرهنگی و آموزشی را شامل میشود.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی و دبیر ستاد مناسبتهای ویژه آستان قدس رضوی ادامه داد: امسال با توجه به فرمایش رهبرشهید انقلاب که مبارزه خستگی ناپذیر را در سیره امام رضا (ع) میدانند، این بزرگداشتها با رویکردی حکیمانه و متناسب با شرایط کنونی برگزار خواهد شد.
طالبی تصریح کرد: از عصر امروز به مناسبت دهه کرامت ۶۵ کاروان «زیر سایه خورشید» به ۵۰۰ شهر و ۷۰۰ روستای کشور اعزام میشوند و فردا همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) نیز گلباران حرم مطهر رضوی توسط دختران و بانوان مشهدی انجام خواهد شد.
او افزود: بر اساس بیان آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب، امسال این کاروانها با اولویت خانوادههای شهدا، مدافعان امنیت، رزمندگان، یگانهای ویژه و مرزبانی دیدار میکنند. همچنین واحدهای صنفی، نیروگاهها و مراکز زیرساختی نیز از جمله مجموعه ها و مکانهایی هستند که کاروانها با عطر و نام امام رضا (ع) در آنها حضور خواهد یافت.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی و دبیر ستاد مناسبتهای ویژه آستان قدس رضوی اظهار کرد: همچنین هفته آینده گردهمایی فرشتگان مقاومت با حضور بیش از ۲۰ هزار نفر از قرآن آموزان مهدالرضایی و دانشآموزان طرح ابناءالرضا (ع) در صحن پیامبر اعظم(ص) به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار میشود.
طالبی گفت: پویش همعهدی و میثاق با ولایت، زیارت نیابتی، غبارروبی ضریح منور با حضور خانواده شهدای میناب، مراسم تعویض پرچم و پوش ضریح مطهر امام رضا(ع) در صبح روز میلاد از دیگر برنامههای حرم مطهر است.
او ادامه داد: دهه کرامت امسال همزمان با هفته معلم است و بنیاد فرهنگی رضوی با عنوان خادمان علمی حضرت ویژهبرنامههایی را برای تقدیر از فرهنگیان و معلمان کشور در نظر دارد.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی و دبیر ستاد مناسبتهای ویژه آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه محل دفن رهبر شهید انقلاب حرم مطهر رضوی خواهد بود، افزود: اما هنوز مکان خاصی بدین منظور در حرم مطهر مشخص نشده و زمان و مکان تشییع رهبر شهید انقلاب نیز توسط ستاد برگزاری مراسم و از تهران اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما