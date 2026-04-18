بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز ۲۹ فروردینماه در جمع خبرنگاران گفت: ۶ مسجد تاریخی استان شامل مساجد جامع نایین، نطنز، اردستان، زواره، اشترجان و مسجد آقابزرگ کاشان وارد مرحله نهایی ثبت جهانی شده و منتظر رأیگیری است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در این نشست خبری با اشاره به اهمیت بیسابقه حفاظت از آثار تاریخی استان، برنامهها، چالشها و آخرین اقدامات دستگاه متبوع خود را تشریح کرد.
کرمزاده ضمن قدردانی از همراهی رسانهها ادامه داد: آمارهای ارائه شده توسط معاون میراثفرهنگی استان نشان میدهد اصفهان با شناسایی ۲۲ هزار و ۷۵۰ بنای تاریخی واجد ارزش، ظرفیت کمنظیری برای ثبتهای ملی و جهانی دارد. بسیاری از این بناها قابلیت ثبت جهانی دارند و پیگیریها در این حوزه با جدیت ادامه دارد.
او یکی از مهمترین پروژههای در دست اقدام را پرونده جهانی روستای گردشگری مصر دانست و افزود: با حمایت استانداری، دهیاری، فرمانداری و منابع محلی، اعتبارات مناسبی تأمین شده و پرونده ثبت جهانی این روستا در حال تکمیل است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به آسیبهای وارد شده به بخش گردشگری به دلیل تحولات اخیر تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور، نشست ویژه کارگروه رفع موانع و تسهیلگری گردشگری و صنایعدستی به دستور استاندار در اصفهان برگزار شد. میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سه بخش مکمل یکدیگر هستند؛ رونق گردشگری زمینه مرمت بناهای تاریخی و احیای صنایعدستی را فراهم میکند.
کرمزاده درباره اجلاس سازمان جهانی یونسکو که قرار بود در اصفهان برگزار شود، گفت: این اجلاس مربوط به حوزه شرق و خاورمیانه بود که بهدلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد و احتمالاً در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. مقدمات لازم از سوی وزارت خارجه و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تهیه شده است.
او با اشاره به خسارتهای گسترده وارد شده به بناهای تاریخی استان ادامه داد: شش کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه بهصورت رایگان برای برآورد خسارتها اعلام آمادگی کردهاند. بخشی از خسارتها مادی و بخشی معنوی است. در برآورد اولیه، ۵۵۰ میلیارد تومان خسارت مادی محاسبه شد اما خسارت معنوی ناشی از نابودی آثار چندصدساله قابل جبران نیست. بههمین دلیل این نوع تخریبها مصداق جنایت جنگی محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان افزود: مستندات کامل از مسیرهای مختلف، از جمله وزارت خارجه، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سازمان ملل و یونسکو ارسال شده و حتی قوه قضاییه نیز به صورت مستقل این موضوع را از طریق دادستانی اصفهان پیگیری میکند.
کرمزاده همچنین از پیگیری تخصیص اعتبارات خبر داد و گفت: به دستور وزیر میراثفرهنگی و با هماهنگی معاونتهای مربوطه، سهشنبه هفته جاری جلسه نهایی برای تعیین و پرداخت نخستین بخش از اعتبارات جبرانی برگزار خواهد شد.
او درباره پروندههای ثبت جهانی مساجد تاریخی استان اعلام کرد: پرونده شش مسجد شامل مسجد جامع نایین، مسجد جامع نطنز، مسجد جامع اشترجان، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع زواره و مسجد آقابزرگ کاشان پذیرفته شده و در انتظار رأیگیری نهایی است. یک مسجد دیگر نیز در دست تکمیل پرونده است تا تعداد بناهای شاخص ثبت جهانیشده استان به هفت مورد برسد. از ۳۵ مسجد شاخص در کشور، ۶ مسجد متعلق به اصفهان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به شعارهای سالانه حوزه گردشگری استان اظهار کرد: سال گذشته اصفهان به عنوان مهد صنایعدستی جهان معرفی شد و امسال شعار استان اصفهان پایتخت گردشگری کویری ایران انتخاب شده است. بر همین اساس، برنامههای اطلاعرسانی، ایونتها و جشنوارهها به سمت معرفی ظرفیتهای کویری استان هدایت میشود. لذا از خبرنگاران میخواهم در معرفی کویر اصفهان مشارکت فعال داشته باشند.
کرمزاده با اشاره به آمارهای گردشگری تاکید کرد: برخی شهرستانها مانند خوانسار، گلپایگان، نایین، اردستان، خور و بیابانک و کاشان عملکرد مطلوبتری داشتند. کاشان توانست رتبه دوم بازدید کشور را به دست آورد، در حالی که ضریب اشغال هتلها در شهر اصفهان، نجفآباد و شاهینشهر تحت تأثیر شرایط اخیر کاهش یافت. تصمیم استاندار اصفهان برای بازگشایی اصولی و ایمن بناهای تاریخی، الگویی ملی شد و هیئت دولت نیز بر اساس آن دستور بازگشایی مشروط بناهای تاریخی را در سراسر کشور صادر کرد.
