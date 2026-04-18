۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۲

رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری:

بیت رهبر شهید انقلاب در ایرانشهر؛ میراثی از تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی

رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری در ادامه‌ حضور در شهرستان ایرانشهر به همراه مجیب حسنی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری از بیت رهبر شهید در دوران تبعید در این شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سردار مولوی ۲۹ فروردین ماه در جریان سفر به شهرستان ایرانشهر، از بیت رهبر شهید در دوران تبعید در این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت این مکان تاریخی و اقدامات انجام‌شده برای حفظ و نگهداری آن قرار گرفت.

رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری با اشاره به جایگاه تاریخی این مکان، حفظ و صیانت از چنین اماکنی را بخشی مهم از پاسداشت تاریخ انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت توجه جدی به نگهداری، مرمت اصولی و معرفی مناسب آن به نسل‌های آینده تأکید کرد.

او همچنین بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای تقویت زیرساخت‌های این مجموعه و تبدیل آن به یک ظرفیت فرهنگی و هویتی برای منطقه تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری نیز در این بازدید گفت: بیت رهبر معظم انقلاب در دوران تبعید در ایرانشهر از جمله مکان‌های تاریخی مرتبط با دوران مبارزات انقلاب اسلامی است که همواره مورد توجه مردم منطقه و علاقه‌مندان تاریخ انقلاب قرار داشته است.

مجیب حسنی تصریح کرد: مردم استان بویژه مردم ولایت‌مدار ایرانشهر خاطرات به یاد ماندنی از حضور رهبر شهید انقلاب در زمان تبعید دارند.

