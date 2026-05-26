به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی گرگی روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1405 با اشاره به اهمیت انتقال دانش مرمت به صورت نسل به نسل، به ویژه تجربیات بومی و منطقه‌ای بیان کرد: تجربیات مرمتی معمولاً به صورت سینه به سینه منتقل می‌شود و از آنجایی که این مهارت‌ها با توجه به شرایط محیطی هر منطقه متفاوت است، انتقال آن‌ها به نسل‌های بعدی برای حفظ میراثمان امری ضروری است.

مدیر پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور افزود: در راستای اهداف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای حفظ تجارب مرمتی معماری سنتی بلوچستان، همزمان با هفته میراث‌فرهنگی، این کارگاه در پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور راه‌اندازی شد.

او با بیان اینکه جلسات آشنایی با مرمت معماری سنتی بلوچستان در این کارگاه به صورت هفتگی و در قالب مباحث تئوری و عملی برگزار خواهد شد، بر اهمیت این رویکرد در حفاظت از بناهای تاریخی تأکید کرد.

گرگی در پایان خاطر نشان کرد: در این مراسم که با حضور معاون میراث‌فرهنگی اداره کل و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان بمپور برگزار شد، از حسین یوسف‌زاده؛ مرمت‌گر باسابقه منطقه که سال‌ها با پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور همکاری داشته است، با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

