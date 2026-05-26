به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراد قادری روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ با بیان این مطلب اظهار کرد: به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، حجت‌الاسلام بزمانی امام جمعه شهرستان ایرانشهر با حضور در بیت رهبری (محل اقامت تاریخی رهبر شهید انقلاب)، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره دوران مبارزات انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ و انتقال پیام‌های انقلابی نهفته در بناهای تاریخی به نسل‌های آینده تأکید کرد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایرانشهر، به برگزاری نشست تخصصی شب شعر اشاره کرد و افزود: این محفل ادبی که با ترکیبی از شور و شعور در محل بیت تاریخی رهبر شهید برگزار شد، به تلاقی سه مناسبت مهم هفته میراث‌فرهنگی، سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب اختصاص داشت و فضایی معنوی و فرهنگی را برای شرکت‌کنندگان فراهم آورد.

او در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف پیوند میان داشته‌های میراثی ایرانشهر با مناسبت‌های سرنوشت‌ساز تقویم انقلاب برگزار شد تا ضمن پاسداشت فرهنگ بومی، ارزش‌های حماسی نیز در حافظه جمعی شهروندان بیش از پیش بازتولید شود.

انتهای پیام/