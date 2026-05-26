به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطاءالله اکبری روز دوشنبه 4خرداد 1405 با اشاره به نامزدی روستای هدف گردشگری «درک Darak Village» شهرستان زرآباد در جنوب سیستان وبلوچستان برای ثبت جهانی اظهار کرد: این روستا با موقعیت‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی خود، نقطه تلاقی کویر و دریاست و ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان وبلوچستان افزود: در حال حاضر برخی از زیرساخت‌های ضروری از جمله فیبر نوری، روشنایی پایدار و معابر مناسب با وجود پیگیری‌های متعدد، هنوز به طور کامل تأمین نشده و تمامی اقدامات برای رفع آنها در بازه زمانی مقرر باید انجام شود و همه دستگاه ها نیز در حد توان خود ضرورت دارد تا در این امر مشارکت کنند.

او با تأکید بر نقش کلیدی فرهنگ میزبانی خاطرنشان کرد: مردم استان نمونه عینی مهمان‌نوازی و فرهنگ‌مداری هستند و در مسیر ثبت جهانی این روستا باید حس کنند که بخشی از یک جامعه جهانی شده‌اند و گردشگران نیز علاوه بر لذت بردن از طبیعت بکر، مهمان‌نوازی اصیل مردم ما؛ فرهنگ بومی و هویت روستا را تجربه کنند.

اکبری آموزش جامعه محلی، آموزش میزبانی و ساماندهی فضاهای اسکان مسافر را از جمله وظایف اصلی سازمان میراث فرهنگی و دهیاری‌ها در این مسیر دانست.

او همچنین از فرمانداری زرآباد، بنیاد مسکن، اداره راهداری، سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای مرتبط خواست تا با نگاه حمایتی و فرامنطقه‌ای، پروژه‌های زیرساختی و تملک معابر را تسریع کرده و در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اعتبار لازم برای بهسازی آسفالت، جدول‌گذاری و فضای سبز را تأمین کنند.

معاون عمرانی استانداری در پایان تأکید کرد: با حمایت استانداری و همکاری همه دستگاه‌ها، روستای درک «درک Darak Village» می‌تواند با تکیه بر هویت بومی، آموزش مردم و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، نه‌تنها در فهرست نامزدهای ثبت جهانی بدرخشد، بلکه الگویی برای توسعه گردشگری روستایی در سراسر استان باشد.

در ابتدای این جلسه نیز محمدهادی طهرانی مقدم مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان اقدامات صورت گرفته توسط این اداره کل و سایر دستگاه های اجرایی را تشریح کرد.

انتهای پیام/