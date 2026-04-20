رضا ربیعی، مدیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کوهسرخ در یادداشتی نوشته است: فرتبافی در روستای ایور شهرستان کوهسرخ هنری منحصربهفرد است که با دستگاههای سنتی چهارپداله یا چهار وردی انجام میشود و مهارت آن نسل به نسل میان بانوان روستا منتقل شده است.
کیفیت بالای بافت، استحکام پارچهها و نقشهای الهامگرفته از فرهنگ بومی، این هنر را به یکی از ظرفیتهای شاخص صنایعدستی منطقه تبدیل کرده است. امروز بسیاری از بانوان این روستا با تولید پارچههای دستبافت و محصولات کاربردی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال خانگی و تأمین درآمد خانوادهها ایفا میکنند.
بخشی از این تولیدات در حال حاضر، هر چند از طریق واسطهها، به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود که نشاندهنده قابلیت بالای این هنر برای حضور در بازارهای بینالمللی است. با این حال، تجربه نشان میدهد که استمرار موفقیت صنایعدستی تنها به مهارت تولید وابسته نیست، بلکه نیازمند توجه جدی به طراحی تخصصی محصول، شناخت اصولی رنگ، بستهبندی مناسب و تجاریسازی حرفهای است.
طراحی تخصصی محصول میتواند صنایعدستی را با نیازهای زندگی معاصر هماهنگ کرده و ضمن حفظ اصالت، کاربردپذیری آن را افزایش دهد. همچنین شناخت صحیح رنگها و توجه به سلیقه بازار هدف، نقش مهمی در جذب مخاطب و ایجاد هویت بصری ماندگار برای محصولات دارد. در کنار این عوامل، بستهبندی مناسب نخستین ارتباط محصول با مشتری محسوب میشود و میتواند روایتگر ارزش فرهنگی و هنری آن باشد.
از سوی دیگر، تجاریسازی اصولی شامل برندسازی، بازاریابی هدفمند، فروش مستقیم و توسعه بازارهای صادراتی، مسیر تبدیل هنر به اقتصاد پایدار را هموار میکند. حذف واسطههای غیرضروری و ایجاد زنجیره ارزش برای تولیدکنندگان، از مهمترین اقداماتی است که میتواند سهم هنرمندان را از بازار افزایش دهد.
بیتردید حمایت از هنرمندان صنایعدستی، آموزش نسل جوان، توانمندسازی تولیدکنندگان و معرفی ظرفیتهای بومی، زمینهساز رونق اقتصادی و توسعه گردشگری فرهنگی خواهد بود. فرتبافی ایور نشان میدهد که چگونه میتوان با تکیه بر هنرهای سنتی و نگاه نوین اقتصادی، میراث فرهنگی را حفظ و همزمان معیشت پایدار برای جامعه محلی ایجاد کرد.
امروز صنایعدستی نهتنها یادگار گذشته، بلکه فرصتی ارزشمند برای آینده اقتصاد فرهنگی کشور است، فرصتی که با برنامهریزی صحیح میتواند به موتور محرک توسعه مناطق روستایی تبدیل شود.
