بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمود مادرشاهیان امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: در این راستا هتلهای مشهد به تمامی مسافرانی که در این ایام اقامت در هتلهای شهر را انتخاب کنند، تخفیف ۵۰ درصدی ارائه میکنند.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی با بیان اینکه این طرح شامل تمامی مسافران در بازه زمانی دهه کرامت است، افزود: خانوادههای مسافر میتوانند برای استفاده از این تخفیف از طریق مراجعه حضوری به واحدهای هتلی در مشهد و هم با ثبتنام اینترنتی در سایت «اقامت ۲۴» اقدام کنند.
مادرشاهیان تصریح کرد: هتلهای این شهر در ایام مختلف از جمله تعطیلات نوروز در سال جاری و سالهای گذشته کارنامه مطلوبی در میزبانی از زائران و مسافران داشتهاند و اکنون نیز آماده خدمترسانی به تمامی زائران حرم مطهر علی بن موسیالرضا(ع) هستند.
او تاکید کرد: جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی تلاش دارد با اجرای چنین طرحهایی هم به کاهش هزینههای سفر خانوادهها کمک کند و هم کیفیت میزبانی از زائران را ارتقاء دهد.
