قرآن نفیس خطی با تقریظ رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی توکلی قائم‌مقام مرکز نشر قرآن کریم آستان قدس رضوی امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از نسخه نفیس قرآن کریم به قدمت ۲۱۴ سال با تقریظ رهبر شهید انقلاب گفت: این نسخه خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی با شماره ۵۱۴۱ نگهداری می‌شود و کاتب آن عبدالله بن آشور رنانی است.

توکلی افزود: نسخه خطی این مصحف شریف در اواخر دوره قاجار در سال ۱۲۳۳ هجری قمری توسط عبدالله رنانی، خوشنویس برجسته اصفهانی، به خط نسخ عالی و در ۱۴ سطر همراه با ترجمه زیرنویس در ابعاد ۲۱.۵ در ۱۴ سانتی‌متر و بر روی ۲۹۳ برگ کاغذ دست‌ساز اصفهانی کتابت شده است.

قائم‌مقام مرکز نشر قرآن کریم آستان قدس رضوی ادامه داد: این قرآن نفیس در مردادماه سال ۱۳۹۸ توسط رهبر شهید انقلاب به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد.

او گفت: در ابتدای این کتاب یادداشتی وجود دارد که ایشان در تاریخ ۲۶ مرداد سال ۱۳۹۸ آن را به آستان قدس رضوی اهدا کردند و نوشتند به جهت زبیایی خط، صفحه‌بندی و وضوح کلمات شایسته تکثیر و انتشار است.

قائم‌مقام مرکز نشر قرآن کریم آستان قدس رضوی افزود: رنانی از کاتبان قرن سیزدهم هجری و متعلق به اواخر دوره صفوی و اوایل دوره قاجار است، اما سبک کتابت او متأثر از شیوه نسخ ایرانی است که پایه‌گذاری آن به احمد نیریزی در دوره صفوی بازمی‌گردد و بعدها توسط خوشنویسانی مانند محمدرضا قمی به کمال رسید.

توکلی با اشاره به یکی از ویژگی‌های مهم این نسخه اظهار کرد: در این مصحف نام مترجم و حاشیه‌نویس به‌صورت مشخص ذکر نشده است اما بررسی دقیق متن و حاشیه‌ها نشان می‌دهد که مترجم و حاشیه‌نویس آن محمدهادی بن ملا صالح مازندرانی بوده است.

آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی نیز در آیین رونمایی گفت: این قرآن توسط رهبر شهید عظیم‌الشأن انقلاب به آستان قدس رضوی اهدا شده و از آثار قابل توجه در حوزه قرآن‌پژوهی و هنر کتابت به شمار می‌رود.

آیت الله مروی با بیان اینکه رهبر شهید در حوزه قرآن و خط، صاحب‌نظر و کارشناس بودند، افزود: ایشان حق بزرگی بر جامعه دینی و مذهبی دارند، به‌ویژه در عرصه احیای قرآن کریم تمام توان خود را برای ترویج، نشر و گسترش معارف و فرهنگ قرآنی بکار گرفتند.

او ادامه داد: این تلاش‌ها در حوزه‌های مختلفی همچون چاپ و انتشار قرآن کریم، توسعه ترجمه‌های قرآنی و تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در کشور جلوه‌گر شده است.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: نقش رهبر شهید تنها به گسترش ظاهری قرآن محدود نمی‌شود، بلکه در ترویج معارف قرآنی و دعوت به فهم عمیق قرآن نیز تأثیرگذار بوده‌اند. ایشان همواره بر تدبر در قرآن، فهم صحیح آیات الهی و به‌کارگیری آموزه‌های قرآن در متن زندگی فردی و اجتماعی تأکید داشتند.

او گفت: حرم مطهر امام رضا(ع) و آستان قدس رضوی باید عرصه قرآنی سرآمد و الگو باشند؛ به‌گونه‌ای که در حوزه‌های آموزش قرآن، تعلیم و تربیت قرآنی، حفظ قرآن کریم، پرورش قاریان و حافظان و همچنین ترویج و گسترش معارف قرآنی، پیشگام، اثرگذار و جریان‌ساز باشند.

آیت‌الله مروی افزود: در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم نباید زیبایی ظاهری بر محتوا و پیام غلبه داشته باشد. نباید به سمت خطوطی رفت که هرچند از نظر هنری زیبا هستند، اما برای عموم مردم خوانایی و بهره‌مندی آسان ندارند؛ اصل در نشر قرآن، تسهیل در قرائت، فهم و استفاده عمومی است.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: درب کتابخانه خطی آستان قدس رضوی، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های بزرگ و کم‌نظیر، باید به روی مردم و پژوهشگران باز شود.

او ادامه داد: این مجموعه ارزشمند که مشتمل بر آثار عظیم معرفتی، هنری و علمی است، نباید در حد یک مخزن راکد باقی بماند.

آیت الله مروی تصریح کرد: این آثار باید تا حد امکان در اختیار جامعه علمی و فرهنگی قرار گیرد و زمینه بهره‌برداری عمومی از آن‌ها فراهم شود.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: آنچه قابلیت تکثیر و انتشار دارد باید منتشر گردد تا از حالت انباشت و نگهداری صرف خارج شود. این کتابخانه «انبار» نیست، بلکه مخزنی از گران‌بهاترین منابع علمی و هنری است که باید درهای آن به روی پژوهشگران گشوده شود.

