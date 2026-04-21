به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی، در این نشست با اشاره به ویژگی‌های ذاتی این حوزه، گفت: صنایع‌دستی به دلیل خردبودن کسب‌وکارها، وابستگی کمتر به زنجیره تأمین پیچیده و تکیه بر دانش بومی و مهارت‌های فردی، از تاب‌آوری بیشتری نسبت به بسیاری از صنایع دیگر در شرایط بحران برخوردار است.

او کاهش تقاضا، بسته شدن بازارها، کاهش گردشگری، کمبود نقدینگی و عدم دیجیتالی شدن را از چالش‌های اصلی صنایع دستی در زمان بحران دانست و افزود: بسیاری از فعالان به فروش آنلاین دسترسی ندارند که تقویت این بخش، یکی از اولویت‌های اصلی است.



رجایی تنوع‌بخشی به بازار، نوآوری در محصولات و حمایت‌های نهادی را از راهبردهای افزایش تاب‌آوری برشمرد.



مدیرکل آموزش و ترویج با اعلام ارتقای شاخص‌های ثبت شهرها و روستاهای ملی و جهانی، تأکید کرد: تمرکز امسال بر پایبندی به شاخص‌های توسعه پایدار است. ثبت یک شهر یا روستا، فرصتی برای توسعه متوازن آن منطقه محسوب می‌شود و ما بر این امر نظارت خواهیم داشت.

او افزود: ثبت ملی و جهانی یک امر فرهنگی است و باید به عنوان اهرمی برای توسعه پایدار روستاها و شهرها استفاده شود.



رجایی در ادامه به اقدامات سال گذشته اشاره کرد: صدور مجوز آموزشگاه‌ها، تدوین استانداردهای آموزشی، تدوین سند ملی توسعه صنایع دستی و سند زنجیره ارزش، و برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای زندانیان و سربازان از مهم‌ترین آنها بود.

او همچنین از ثبت پنج نشان جغرافیایی (چاقوی زنجان، مساجد رویین، کپوی دزفول، سفال کلپورگان و گلیم) خبر داد و گفت که پرونده‌های آنها تکمیل شده است.

در پایان این نشست، از طراحی پلتفرم جامع صنایع دستی توسط بخش خصوصی خبر داده شد. همچنین با حضور نماینده دیجی‌کالا، مقرر شد بر اساس تفاهم‌نامه فی‌مابین، در بخش آموزش همکاری‌های مشترک صورت گیرد.

