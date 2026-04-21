۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸

خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب وارد مشهد شدند

۲۵۰ نفر از اعضای خانواده های شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب به منظور زیارت بارگاه منور رضوی وارد مشهد شدند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان امروز سه شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین استقبال از این خانواده شهدا اظهار کرد: ۲۵۰ نفر از اعضا خانواده دانش آموزان مدرسه میناب و دیگر شهدا امروز از طریق ۲ قطار مسافربری طی صبح و بعدازظهر وارد مشهد شدند.
جواد معراجی فر افزود: این عزیزان مهمان آستان قدس رضوی هستند و پس از سفر زیارتی به قم، اکنون با هدف زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد الرضا مشرف شده اند.
 روز نهم اسفند سال ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مدرسه شجره طیبه میناب سه بار و با فاصله، هدف موشک دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت تا جنایت جنگی بی توجیه و آگاهانه دیگری در عصر سلاح های فوق هوشمند و پیشرفته به نام این جانیان جهان ثبت شود.
در این فاجعه انسانی و تراژدی بشری، ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش آموز و تعدادی از معلمان و کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان مینابی جان پاک خود را از دست دادند و جهان از این همه دژخیمی به شوک فرو رفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020100094
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha