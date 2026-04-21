به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان امروز سه شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین استقبال از این خانواده شهدا اظهار کرد: ۲۵۰ نفر از اعضا خانواده دانش آموزان مدرسه میناب و دیگر شهدا امروز از طریق ۲ قطار مسافربری طی صبح و بعدازظهر وارد مشهد شدند.

جواد معراجی فر افزود: این عزیزان مهمان آستان قدس رضوی هستند و پس از سفر زیارتی به قم، اکنون با هدف زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد الرضا مشرف شده اند.

روز نهم اسفند سال ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مدرسه شجره طیبه میناب سه بار و با فاصله، هدف موشک دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت تا جنایت جنگی بی توجیه و آگاهانه دیگری در عصر سلاح های فوق هوشمند و پیشرفته به نام این جانیان جهان ثبت شود.

در این فاجعه انسانی و تراژدی بشری، ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش آموز و تعدادی از معلمان و کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان مینابی جان پاک خود را از دست دادند و جهان از این همه دژخیمی به شوک فرو رفت.

