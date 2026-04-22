به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: در تازهترین اقدام زیرساختی در روستای هدف گردشگری قلعهبالا، یک استخر ذخیره آب با ظرفیت ۲۵۰ مترمکعب توسط دهیاری احداث شده که با هدف مدیریت بهینه منابع آبی، بهویژه ذخیرهسازی آب زمستانه قنات، به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با تأکید بر اهمیت این پروژه در فرآیند آمادهسازی پرونده ثبت جهانی قلعهبالا افزود: این استخر تنها یک سازه عمرانی نیست، بلکه موتور محرک توسعه پایدار در روستا محسوب میشود.
او بیان کرد: آب تأمینشده از این منبع در درجه نخست برای احداث و توسعه مزارع گیاهان دارویی اختصاص یافته که نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارهای محلی و تنوعبخشی به اقتصاد روستا خواهد داشت.
رضویان تصریح کرد: این اقدام حرکتی راهبردی در راستای تقویت زیرساختهای ثبت جهانی، توسعه کشت گیاهان دارویی و ارتقای گردشگری پایدار در شرق استان سمنان است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: همچنین بخشی از این منابع آبی برای توسعه فضاهای سبز و تفرجی پیشبینی شده است که میتواند در ارتقای کیفیت محیط روستا، افزایش جذابیتهای بصری و بهبود تجربه گردشگران تأثیر بسزایی داشته باشد.
او اظهار کرد: این همافزایی میان مدیریت منابع آب، توسعه کشاورزی هدفمند و تقویت زیرساختهای گردشگری، نمونهای عینی از رویکرد توسعه پایدار در مناطق روستایی است.
رضویان در پایان تأکید کرد: اجرای چنین طرحهای زیستمحیطی و زیرساختی بخشی از برنامه جامع ما برای ارتقای استانداردهای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی است. با تکیه بر ظرفیتهای بومی، مدیریت پایدار منابع و مشارکت جامعه محلی، در تلاش هستیم زمینههای لازم برای تثبیت جایگاه قلعهبالا در سطح ملی و جهانی را بیش از پیش فراهم کنیم.
