ضرورت آمادگی مشهد برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیت الله سید احمد علم الهدی امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در دیدار با سید جواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری،صنایع دستی استان خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، با اشاره به لزوم آمادگی مراکز اسکان مشهد مقدس برای مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید در مشهد مقدس، اظهار کرد: اگرچه تاکنون تاریخ دقیقی برای این مراسم مشخص نشده است اما انتظار میرود جامعه هتلداری، مراکز اسکان زائران و ... شرایط لازم را برای اسکان و میزبانی زائرانی که برای مراسم به مشهد مقدس مشرف می‌شوند، فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در این راستا لازم است که مسئولان و مدیران مربوطه کار ویژهای طراحی کنند تا تمام جزییات مراسم به خوبی در آن روشن باشد تا در زمان مراسم دچار مشکلی نشویم.

سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: مراکز اقامتی استان برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب آمادگی دارند.

او افزود: برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای زائران و مردم در این ایام صورت خواهد گرفت تا مراسم هر چه باشکوه‌تر برگزار شود.

