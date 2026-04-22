۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۵

گیسوم در مسیر جهانی شدن/ از پیشنهاد تا ثبت

کارگاه آموزشی «نقش جنگل‌های هیرکانی و توسعه گردشگری» در روستای گیسوم تالش با رویکرد حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و نقش آن در توسعه‌گردشگری برگزار شد، از تشریح روند پیگیری روستای گیسوم به عنوان روستای جهانی گردشگری تا بررسی جایگاه جهانی جنگل‌های هیرکانی یاد شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی «نقش جنگل‌های هیرکانی و توسعه گردشگری» روز سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ با حضور متخصصان، تشکل‌های مردم‌نهاد، مسئولان محلی و مردم روستا در روستای گیسوم تالش برگزار شد، کارگاهی که در آن ابعاد و راهکارهای مختلف توسعه‌ گردشگری و اهمیت ثبت جهانی روستای گیسوم تالش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این کارگاه، پردل امیری‌نژاد رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تالش ضمن تشریح روند اقدامات اداره‌کل به‌منظور معرفی روستای گیسوم به عنوان روستای پیشنهادی جهانی گردشگری در یک سال اخیر، اظهار کرد: این کارگاه با هدف افزایش آگاهی جامعه محلی و تقویت هم‌افزایی دست اندرکاران برگزار شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان تالش از تلاش مردم روستا و همت جهادی همه مسئولان محلی تا رسیدن به هدف ثبت جهانی روستای گیسوم خبر داد و تصریح کرد: در این کارگاه بهروز کرم‌دوست مریان، مدیر شرکت جنگل شفارود و متخصص منابع طبیعی با اشاره به قدمت بیش از ۵میلیون سال جنگل‌های هیرکانی از آن به عنوان موزه‌ای طبیعی از فسیل‌های زنده و از ارزشمندترین جنگل‌های جهان نام برد.

او در ادامه افزود: این مواریث طبیعی متعلق به همه نسل‌ها است و ما موظف به حفاظت از آن‌ها هستیم.

در پایان این کارگاه آموزشی، به منظور ترویج فرهنگ درختکاری، به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی و نمادی از رویش و امید به زندگی تعدادی نهال بومی شاه بلوط و انجیلی در روستا کاشته شد.

سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مرضیه امیری

