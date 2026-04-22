گیسوم در مسیر جهانی شدن/ از پیشنهاد تا ثبت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کارگاه آموزشی «نقش جنگلهای هیرکانی و توسعه گردشگری» روز سهشنبه ٢ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ با حضور متخصصان، تشکلهای مردمنهاد، مسئولان محلی و مردم روستا در روستای گیسوم تالش برگزار شد، کارگاهی که در آن ابعاد و راهکارهای مختلف توسعه گردشگری و اهمیت ثبت جهانی روستای گیسوم تالش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این کارگاه، پردل امیرینژاد رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تالش ضمن تشریح روند اقدامات ادارهکل بهمنظور معرفی روستای گیسوم به عنوان روستای پیشنهادی جهانی گردشگری در یک سال اخیر، اظهار کرد: این کارگاه با هدف افزایش آگاهی جامعه محلی و تقویت همافزایی دست اندرکاران برگزار شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان تالش از تلاش مردم روستا و همت جهادی همه مسئولان محلی تا رسیدن به هدف ثبت جهانی روستای گیسوم خبر داد و تصریح کرد: در این کارگاه بهروز کرمدوست مریان، مدیر شرکت جنگل شفارود و متخصص منابع طبیعی با اشاره به قدمت بیش از ۵میلیون سال جنگلهای هیرکانی از آن به عنوان موزهای طبیعی از فسیلهای زنده و از ارزشمندترین جنگلهای جهان نام برد.
او در ادامه افزود: این مواریث طبیعی متعلق به همه نسلها است و ما موظف به حفاظت از آنها هستیم.
در پایان این کارگاه آموزشی، به منظور ترویج فرهنگ درختکاری، بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی و نمادی از رویش و امید به زندگی تعدادی نهال بومی شاه بلوط و انجیلی در روستا کاشته شد.
